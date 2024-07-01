Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим брауни с орехами. Для этого блюдо нам понадобятся куриные яйца, коричневый сахар, грецкий орех, горький шоколад, мука, какао, белый сахар, сливочное масло.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 170 граммов сливочного масла и одна плитка горького шоколада, не менее 72 % какао. Будем топить шоколад и сливочное масло. Можно топить на водяной бане, можно использовать микроволновую печь в режиме размораживания. Мы будем топить шоколад в микроволновой печке.

Пока топится шоколад, приготовим тесто. Для этого нам понадобится три куриных яйца. Также понадобится 70 граммов коричневого сахара и 70 граммов белого сахара. Яйца перемешиваем сахаром до растворения сахара, но не взбиваем.

Шоколад уже растопился. Его переливаем со сливочным маслом к яичной смеси. Тщательно все перемешиваем. Добавляем 10 граммов какао. Также понадобится 50 граммов муки. Все тщательно перемешиваем.

Брауни – это распространенный десерт в американской и английской кухне. Его придумывали как десерта для дам, которые могли взять его с собой. Название десерта пошло от его цвета. Насыщенного коричневого, то есть браун.