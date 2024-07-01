Прямой эфир

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта

01 июля 2024 17:40
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим брауни с орехами. Для этого блюдо нам понадобятся куриные яйца, коричневый сахар, грецкий орех, горький шоколад, мука, какао, белый сахар, сливочное масло.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 170 граммов сливочного масла и одна плитка горького шоколада, не менее 72 % какао. Будем топить шоколад и сливочное масло. Можно топить на водяной бане, можно использовать микроволновую печь в режиме размораживания. Мы будем топить шоколад в микроволновой печке.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-4

Пока топится шоколад, приготовим тесто. Для этого нам понадобится три куриных яйца. Также понадобится 70 граммов коричневого сахара и 70 граммов белого сахара. Яйца перемешиваем сахаром до растворения сахара, но не взбиваем.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-7

Шоколад уже растопился. Его переливаем со сливочным маслом к яичной смеси. Тщательно все перемешиваем. Добавляем 10 граммов какао. Также понадобится 50 граммов муки. Все тщательно перемешиваем.

Брауни – это распространенный десерт в американской и английской кухне. Его придумывали как десерта для дам, которые могли взять его с собой. Название десерта пошло от его цвета. Насыщенного коричневого, то есть браун.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-10

Также нам понадобится немного соли. Переливаем десерт в застеленную пергаментом форму. Пергамент ничем не смазываем, потому что десерта стоит из большого количества сливочного масла. И не должен пригореть.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-13

Сверху добавляю грецкий орех. Орех может быть как измельченным, так и целым. При желании грецкий орех можно заменить лесным.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-16

Брауни практически готов. Отправляем его в разогретую до 170 градусов духовку на 25 минут.

Брауни с орехами. Рецепт вкусного и нежного десерта-19

Брауни готов. Посмотрим, что у него внутри. У него плотная, слегка влажная текстура внутри и тонкая хрустящая корочка снаружи. Этот рецепт брауни с грецкими орехами поистине идеальный. Количество ингредиентов и способ приготовления этого блюда выверен и поэтому вам остается просто следовать рекомендация. Насыщенный вкус и аромат шоколада подарят вам массу положительных эмоций на целый день. Приготовьте и начните ваше утро вкусное и ярко.

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко

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