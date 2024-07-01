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Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино

01 июля 2024 17:37
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Еще одно долгожданное открытие. Реконструированный участок автодороги Р-53 Слобода-Новосады с этого дня полностью доступен для движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь проехать от Жодино до Смолевичей стало в разы быстрее и комфортнее, но главное – безопаснее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино-1

В торжественной церемонии принял участие премьер-министр. По словам Романа Головченко, сегодня это одно из наиболее востребованных направлений. Город спутник наравне с Жодино и Борисовом с каждым годом все больше развивается, растет и население. Долгое время автодорога считалась аварийной. Из-за большого потока транспорта двухполосная магистраль не справлялась с нагрузкой. Теперь же трасса стала четырехполосной. Всего на реконструкцию участка дороги потребовалось чуть меньше двух лет. За это время движение по магистрали не прекращалось. Планируется, что ремонт автодороги будет продолжен. К 2026 году вся ветка Минск – Борисов должна быть полностью реконструирована.

Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино-4

Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:
У нас стала дорога первой категории – две полосы в каждом направлении из тяжелого бетона, который соответствует мировым стандартам по восприятию нагрузок, по скоростным режимам. Бетон чем отличается, он более долговечен, нормально воспринимает нагрузку. Нет колееобразования в жаркий период времени, соответственно, нет ограничений сезонных по движению тяжеловесных автомобилей.

Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино-7

Развитие сети автомобильных дорог на строгом контроле. Ежегодно в Беларуси увеличивается финансирование работ по дорожному строительству. Так, только за 2023 год было отремонтировано более трех тысяч километров дорог республиканского и местного значения. План на 2024-й – перешагнуть 5-тысячный рубеж. Параллельно в стране уделяется внимание и ремонту мостовых сооружений. В 2024 году реконструкцию ожидает около сотни путепроводов.

# Автодороги Беларуси # общество # Роман Головченко # Василий Гледко

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