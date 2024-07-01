Старым Дорогам – 500 лет! Как город отметил знаковый юбилей?

Выступления артистов, парад белорусских рушников и праздничный фейерверк. Старые Дороги ярко и масштабно отметили 500-летний юбилей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Для жителей и гостей города работали более 10 локаций. Также к знаковой дате открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс и арт-объекты. В атмосферу праздничного города окунулась Екатерина Ковальчук.

Почти 150 километров от столицы. На юге Минской области расположен город с богатой историей – Старые Дороги. Впервые он упоминается в 1524 году как село Дороги Глусской волости. В XVII веке его переименовали. Красота природы удивляет – богатая флора и фауна, густые сосновые леса и клюквенные болота. Здесь уважают прошлое и чтут традиции. Также стародорожане гордятся своими земляками, среди которых девять Героев Социалистического Труда.

Светлана Королько, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Стародорожского райисполкома:

Дата солидная, история богатая и хотелось, конечно, много сделать для наших жителей, чтобы в этот юбилейный год мероприятие запомнилось.