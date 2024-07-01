Азарёнок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал

Кирилл Казаков, СТВ: Гриша, ты для наших врагов человек радикальный. Многие говорят, Григорий Азаренок все белорусское отрицает – он же только советское. Ему скажи, что был князь Витовт – он плюнет в лицо. Гриша, ну ведь это же не так?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Гэта хлусня. Людзі, якія так гавораць, нічога не ведаюць, нічога не чыталі. Яны не чыталі Максіма Танка.

К вопросу истории. Да простят меня профессиональные историки. Но истории как науки не существует. Это 100 %. В Беларуси борются два исторических мифа: бчбшный и советский, белорусский, наш. Каждый из этих мифов имеет определенный взгляд на те или иные события. Но что интересно – оппоненты нам кричат про незалежнасць, мову, што яны будуць бараніць, што мы яе тут ў заняпад апусцілі.

Совершенно недавно один из их прихлебателей, самый медийный, пришел к довольно известному литовскому историку. Историк сказал: чего? «Погоня» ваша? Пошел вон! Погоня литовская, Вильно литовский, мовы у вас нет, а вы Гудиния. Вы никакая вообще не Беларусь. Они отрекутся от Беларуси, от нашей истории. Он сказал: Радзивиллы – наши, литовские, Скорина наш. Этот сидит, обтекает: ой, да, пан, хозяин, белый человек.

Они холуи Запада. Единственное, чего они хотят, вокруг чего выстраивают исторический миф, – война с москалями.. больш у іх нічога няма. 300 лет вайны з Масквой. И мы видим, к чему это привело наших соседей. Это все подводится к реальным, жизненным политическим катаклизмам, катастрофам. Мы должны им противостоять. Поэтому каждый исторический персонаж – можно найти факты, документы – жизнь очень тяжелая. Каждого исторического персонажа мы должны интерпретировать в нашу сторону. Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину. Колас про Батьку писал – «Новая зямля». Купала про Батьку писал.