Ставка на модернизацию! Гомельская птицефабрика наращивает экспортный потенциал

Ставка на модернизацию: Гомельская птицефабрика не только удерживает лидерство в производстве пищевых яиц, но и активно развивает мясное направление, тем самым укрепляя экспортный потенциал и обеспечивая продовольственную безопасность региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ассортимент впечатляет разнообразием: в сегменте переработки выпускается около 30 видов мясных консервов, более 25 наименований колбас и свыше 40 разновидностей полуфабрикатов. Продукция давно известна не только внутри страны, но и пользуется стабильным спросом за рубежом – такой рывок стал возможен благодаря системной модернизации производства. Только за последние два года инвестиции в основной капитал составили четыре миллиона рублей. В 2025-м на предприятии после реконструкции ввели в эксплуатацию новый птичник на 50 тысяч голов, завершили капитальный ремонт аналогичного объекта и закупили современное оборудование.

Александр Кравченко, директор ОАО «Гомельская птицефабрика»:

В этом году планируем дальнейшее повышение продуктивности как молочного стада, так и получить больше яиц. В этом году планируется построить два профилактория для телят на 360 голов, что позволит зимой содержать маленьких телят под крышей.

Производственные показатели наглядно подтверждают эффективность вложенных средств: общее поголовье птицы на фабрике приближается к 1 миллиону 200 тысячам, а крупного рогатого скота – более четырех тысяч голов.