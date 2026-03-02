Единую электронную цифровую подпись в Союзном государстве планируют запустить в 2026-м

В Союзном государстве в 2026 году планируют запустить единую электронную цифровую подпись. Новый инструмент позволит проводить финансовые операции между Беларусью и Россией полностью в электронном виде и признавать документы обеих стран без дополнительного подтверждения. Сейчас завершается передача оборудования и строительство инфраструктуры. Первым станет финансовый сектор – банки и профильные компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот «пилот» должен показать, насколько система готова к масштабированию. Проект цифровой подписи – часть более широкой работы по укреплению интеграции. Несмотря на давление недружественных государств, союзные программы реализуются в полном объеме. Более 95 % взаимной торговли уже ведется в национальных валютах, что снижает влияние внешних ограничений. Не секрет, ключевые санкции направлены именно на финансовую сферу, поэтому Беларусь и Россия концентрируют усилия на создании альтернативных механизмов расчетов.

В том числе – на проекте по использованию цифровых валют, который регуляторы двух стран планируют протестировать уже в этом году. По оценкам специалистов, платежная инфраструктура Союзного государства работает устойчиво, а партнеры из третьих стран также подключаются к альтернативным маршрутам расчетов. Это позволяет минимизировать внешнее давление и поддерживать рост взаимной торговли.