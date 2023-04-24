Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Коммерческая мультипликация у нас возможна? Полумультипликация «Чебурашка» под Новый год собрала аншлаги в минских кинотеатрах. Я две недели пытался купить билеты. Где-то в конце января мы пошли, посмотрели. Алена Сырова, СТВ:

Он вызвал восторг даже у людей, которые были скептиками изначально: испахабят нашу любимую детскую историю, нашего Чебурашку. Но из зала люди выходили со слезами на глазах, дети вообще по сто раз просили родителей сходить.

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», режиссер:

Мое впечатление от «Чебурашки» не такое радужное, как у большинства зрителей. Мне практически картина не понравилась. Я была разочарована. Хотя это мой любимый режиссер Дьяченко, обожаемый мной персонаж. Я шла туда как на праздник. Я вышла, у меня было очень скомканное впечатление: что я сейчас увидела? Я верю в то, что вы говорите. Естественно, зритель голосует рублем. Я к тому, что, если есть возможность вступить в коллаборацию с какой-нибудь студией, которая тоже может присоединиться к нашему проекту деньгами, это будет смотреться и у нас, и на российском рынке, я только за. Почему бы и нет? Другое дело, что нам еще повезло: мы создаем русскоязычные фильмы, у нас нет проблем с переводом, с субтитрами. Почему нет? Если мы можем сделать с кем-то достойный проект, мы можем работать. На данный момент есть задумки по производству фильмов для семейного просмотра. Тоже попытаться найти параллельное финансирование. Разговор об этом идет. Кирилл Казаков:

Проблема с чем? Со сценариями или с самими художниками? Елена Турова:

Вы путаете разные вопросы. Сначала говорите о параллельных деньгах, а потом переходите к сценариям и художникам. Художники у нас есть, замечательные, сценарии на данный момент у нас есть, проекты, с которыми мы хотели бы стартовать.