Прямой эфир

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»

24 апреля 2023 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.  

Кирилл Казаков, СТВ:
Коммерческая мультипликация у нас возможна? Полумультипликация «Чебурашка» под Новый год собрала аншлаги в минских кинотеатрах. Я две недели пытался купить билеты. Где-то в конце января мы пошли, посмотрели.

Алена Сырова, СТВ:
Он вызвал восторг даже у людей, которые были скептиками изначально: испахабят нашу любимую детскую историю, нашего Чебурашку. Но из зала люди выходили со слезами на глазах, дети вообще по сто раз просили родителей сходить.

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»-1

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», режиссер:
Мое впечатление от «Чебурашки» не такое радужное, как у большинства зрителей. Мне практически картина не понравилась. Я была разочарована. Хотя это мой любимый режиссер Дьяченко, обожаемый мной персонаж. Я шла туда как на праздник. Я вышла, у меня было очень скомканное впечатление: что я сейчас увидела? Я верю в то, что вы говорите. Естественно, зритель голосует рублем. Я к тому, что, если есть возможность вступить в коллаборацию с какой-нибудь студией, которая тоже может присоединиться к нашему проекту деньгами, это будет смотреться и у нас, и на российском рынке, я только за. Почему бы и нет? Другое дело, что нам еще повезло: мы создаем русскоязычные фильмы, у нас нет проблем с переводом, с субтитрами. Почему нет? Если мы можем сделать с кем-то достойный проект, мы можем работать. На данный момент есть задумки по производству фильмов для семейного просмотра. Тоже попытаться найти параллельное финансирование. Разговор об этом идет.

Кирилл Казаков:
Проблема с чем? Со сценариями или с самими художниками?

Елена Турова:
Вы путаете разные вопросы. Сначала говорите о параллельных деньгах, а потом переходите к сценариям и художникам. Художники у нас есть, замечательные, сценарии на данный момент у нас есть, проекты, с которыми мы хотели бы стартовать.

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»-4

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Если мы говорим про анимацию, большая анимация делается 3-4 года. У нас есть такой опыт, когда Елена Викторовна сняла «Звезды седьмого неба». А сейчас она работает над первым большим проектом в формате 3D «Песня Сирин». Премьера состоится в 2024 году.

Елена Турова:
Но здесь деньги чисто наши. Мне задали вопрос по параллельному финансированию. Деньги на «Песню Сирин» выдало Министерство культуры.

Владимир Карачевский:
Что касается российского рынка, то редко туда попадешь, если ты не находишься с кем-то в кооперации. У нас будет только первый опыт, когда наш фильм «Подрыв» берут в российские кинотеатры, в кинопрокат к 9 Мая. Где-то 200 кинозалов по всей стране, начиная от Москвы и заканчивая Благовещенском. Партнеры даже сделали свой трейлер. А раньше было так: нет российских звезд – мы не берем. В кинопрокат невозможно было попасть.

Алена Сырова:
Но ситуация изменилась, санкции, пришлось и на белорусских партнеров с другой стороны посмотреть.

Читайте также:  

Белорусские фильмы можно увидеть на стриминговых платформах? Вот для чего это делается  

Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»  

«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?  

# Кино # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Елена Турова # Владимир Карачевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские фильмы можно увидеть на стриминговых платформах? Вот для чего это делается
24 апреля 2023 18:46

Белорусские фильмы можно увидеть на стриминговых платформах? Вот для чего это делается

Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»
24 апреля 2023 18:35

Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Журналисты снимают быстрее и дешевле, чем «Беларусьфильм». Вот что на это ответил гендиректор студии
24 апреля 2023 18:19

Журналисты снимают быстрее и дешевле, чем «Беларусьфильм». Вот что на это ответил гендиректор студии