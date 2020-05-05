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«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?

05 мая 2020 20:00
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Новости Беларуси. Крылатые фразы вместо афиш. Необычная акция от Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?-1

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?-3

В подземном переходе на станции «Октябрьская» красуются полотна с фразами из бессмертной пьесы белорусского классика «Паўлінка». Жизнеутверждающие цитаты: «Бывайце здаровенькія», «Тудэма-сюдэма… І мы вернемся!», «Чым хата багата – тым і рада!» можно увидеть на выходе к Дому офицеров.

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?-6

Напомним, Купаловский театр сейчас временно закрыт для зрителей. Он одним из первых запустил онлайн-трансляции спектаклей. Также актеры проводят интернет-чтения произведений белорусских и зарубежных авторов. А швейная мастерская занята выпуском масок.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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