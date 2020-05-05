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Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»

05 мая 2020 19:53
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир.

Праздничные мероприятия уже охватили всю страну. Главные торжества пройдут 9 мая.

Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»-1

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Очень важно провести, даже в этой непростой ситуации, в память о погибших, показать нашим ветеранам, которые хотя бы будут смотреть по телевизору, что их традиция сохраняется, что наша армия действительно стоит на страже мирного труда, мирного неба. Уверен, что парад пройдет на самом высоком, достойном уровне.

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Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»-4

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:
У меня дрожь проходит по всему телу, пробивает, когда я вижу, когда идет техника, когда воины идут. Это именно чувство Победы. Вот он – знак Победы! Парад должен быть!

Мы сейчас проведем парад, и люди будут видеть, что все нормально у нас, нормально мы живем. Это будет хороший стимул именно в борьбе с этим вирусом.

Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»-7

Николай Бондаренко, внук ветерана Великой Отечественной войны:
Это придумано не нами. Это тот светлый праздник, который обязан быть в нашей стране, который мы должны нести всю свою жизнь и передавать из поколения в поколение.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Бысюк # Владимир Семочкин # Николай Бондаренко # Фотофакт

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