Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: Очень важно провести, даже в этой непростой ситуации, в память о погибших, показать нашим ветеранам, которые хотя бы будут смотреть по телевизору, что их традиция сохраняется, что наша армия действительно стоит на страже мирного труда, мирного неба. Уверен, что парад пройдет на самом высоком, достойном уровне.

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:

У меня дрожь проходит по всему телу, пробивает, когда я вижу, когда идет техника, когда воины идут. Это именно чувство Победы. Вот он – знак Победы! Парад должен быть!

Мы сейчас проведем парад, и люди будут видеть, что все нормально у нас, нормально мы живем. Это будет хороший стимул именно в борьбе с этим вирусом.