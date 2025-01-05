Тёплая встреча и подарки! Вот каким был визит Лукашенко в детскую больницу накануне Нового года

Дарить белорусам значимые подарки в канун больших праздников – уже хорошая традиция, которая сложилась и прижилась в нашей стране. А еще это самый яркий показатель социальной ориентированности государства. Но не на словах, а на деле. К слову, годы меняются, а некоторые подходы незыблемы. Это касается и отношения белорусов к детям. Как бы ни было тяжело, но в Беларуси всегда находили средства, чтобы помочь подрастающему поколению. Но деньги не всегда только то, что нужно детям. Гораздо важнее уделить им внимание и заботу.

Это понимает и Президент и в своем плотном графике, а декабрь в этом плане всегда отличается, глава государства всегда находит время, чтобы в канун Нового года встретиться и пообщаться с маленькими белорусами, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.