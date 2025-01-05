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Тёплая встреча и подарки! Вот каким был визит Лукашенко в детскую больницу накануне Нового года

05 января 2025 16:58
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Дарить белорусам значимые подарки в канун больших праздников – уже хорошая традиция, которая сложилась и прижилась в нашей стране. А еще это самый яркий показатель социальной ориентированности государства. Но не на словах, а на деле. К слову, годы меняются, а некоторые подходы незыблемы. Это касается и отношения белорусов к детям. Как бы ни было тяжело, но в Беларуси всегда находили средства, чтобы помочь подрастающему поколению. Но деньги не всегда только то, что нужно детям. Гораздо важнее уделить им внимание и заботу.

Это понимает и Президент и в своем плотном графике, а декабрь в этом плане всегда отличается, глава государства всегда находит время, чтобы в канун Нового года встретиться и пообщаться с маленькими белорусами, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Тёплая встреча и подарки! Вот каким был визит Лукашенко в детскую больницу накануне Нового года-2

В этот раз Президент приехал в Минскую областную детскую клиническую больницу. Недавно там провели реконструкцию реанимационного отделения, что позволило вывести оказание медпомощи на новый уровень. Да, усилий вложено немало. Но, как сказал Президент, мы будем делать для наших детей все, потому что дети – это главное.

Вот такой теплой получилась встреча главы государства с маленькими пациентами детской областной больницы – подготовили ролик.

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# Дети # Александр Лукашенко # Новый год

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