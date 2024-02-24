«Ты за нас отомстишь». Что случилось с детьми Батьки Миная, которых взяли в заложники гитлеровцы?
В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона».
Это был далеко не чистый лист истории. Кровопролитная война шла уже несколько месяцев. Стратегические иллюзии и у одних, и у других уже развеялись. Немцы обломали копья о сопротивление, и блицкриг с треском провалился, Советский Союз лишился наивности – война есть! – обескураженность схлынула темпами. Враг под Москвой, и Красная армия собирает в отпорный кулак силу. Но в лесах оккупированной Беларуси уже отчаянно подгрызают противника изнутри. Партизаны.
Выбор между жизнью и смертью сложный. Но когда доводится выбирать между жизнью и смертью собственных детей? Пытка судьбы и бесчеловечный крючок фашистов.
Самая старшая – 14-летняя Лиза, Сергей, Зина и трехлетний Миша третий месяц в заложниках. Они – родная приманка для отца, который рьяно защищает Родину от нашествия фашистов. Он сам стал и поставил в ружье народных защитников Витебщины. Он один из родоначальников партизанской борьбы на севере Беларуси.
Был батькой для них четверых, потерявших мать накануне войны, а еще для сотен народных бойцов, которые, уважая авторитет, доверяли свои жизни, били врага с того самого момента, как сапог фрицев начал топтать родную землю. Леса – их логово, вотчина, убежище и ход, позволяющий явиться с огнем всегда неожиданно. Батька Минай – гроза для немецкой нечисти, бьющая прямо в цель. Бандит номер один – так называли гитлеровцы Миная Филипповича.
Адным з першых узяўся за зброю былы партызан грамадзянскай вайны Мінай Філіпавіч Шмыроў.
Отряд его воевал так успешно, что немцы устраивали на него облавы, за голову партизанского батьки назначили награды: надел земли, корову, коня и до 50 тысяч марок. Но увы, наживка не заглатывалась. И тогда фашисты начали грязную игру: взяли в плен детей и сестру лесного командира. Эвакуировать родных не вышло, и кто-то из местных сдал Шмыревых. Отчаяние, попытка самому свести счеты с жизнью, ведь смерть и так неминуема, муки выбора. Но все решила записка старшей дочери.
Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь.
14 февраля 1942-го узников убили. Жизнеопределяющая записка от родных детей лежала в нагрудном кармане всю войну. С ней Шмырев не расставался, она прожигала сердце, вспыхивала нетлеющей искрой мести. И партизанского командира было не остановить.
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