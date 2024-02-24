«Ты за нас отомстишь». Что случилось с детьми Батьки Миная, которых взяли в заложники гитлеровцы?

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона». Это был далеко не чистый лист истории. Кровопролитная война шла уже несколько месяцев. Стратегические иллюзии и у одних, и у других уже развеялись. Немцы обломали копья о сопротивление, и блицкриг с треском провалился, Советский Союз лишился наивности – война есть! – обескураженность схлынула темпами. Враг под Москвой, и Красная армия собирает в отпорный кулак силу. Но в лесах оккупированной Беларуси уже отчаянно подгрызают противника изнутри. Партизаны. Выбор между жизнью и смертью сложный. Но когда доводится выбирать между жизнью и смертью собственных детей? Пытка судьбы и бесчеловечный крючок фашистов.

Самая старшая – 14-летняя Лиза, Сергей, Зина и трехлетний Миша третий месяц в заложниках. Они – родная приманка для отца, который рьяно защищает Родину от нашествия фашистов. Он сам стал и поставил в ружье народных защитников Витебщины. Он один из родоначальников партизанской борьбы на севере Беларуси. Был батькой для них четверых, потерявших мать накануне войны, а еще для сотен народных бойцов, которые, уважая авторитет, доверяли свои жизни, били врага с того самого момента, как сапог фрицев начал топтать родную землю. Леса – их логово, вотчина, убежище и ход, позволяющий явиться с огнем всегда неожиданно. Батька Минай – гроза для немецкой нечисти, бьющая прямо в цель. Бандит номер один – так называли гитлеровцы Миная Филипповича.