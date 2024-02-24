Немцы отдали приказ на уничтожение! Почему их так беспокоило наличие «Суражских ворот»?
В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Подсмотреть в щель «Суражских ворот» и прошмыгнуть, чтобы «сорвать петли»! Просочиться через «ворота» пытались и засланные агенты. Смешаться с толпой, проскочить с группой, чтобы совершить покушение на партизанских и партийных лидеров.
Неподконтрольная зона фашистов, мягко говоря, беспокоила: вокруг оккупация, новые немецкие порядки, а здесь, буквально под носом, красный анклав – партизанская республика. Приказ на уничтожение рефреном звучал от командования захватчиков, но так и не был исполнен. Ни весной, ни летом 42-го.
В фабричных стенах в Пудоте расположился партизанский штаб. Здесь принимались стратегические и тактические решения. А основная задача у мстителей – держать «ворота» и партизанскую зону, одновременно нанося врагу удары везде, где это было возможно.
Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева:
Заслуга Шмырева и впоследствии всей первой Белорусской партизанской бригады – удержание «Суражских ворот». Оккупанты действительно много раз пытались различными способами взять «ворота». Шпионы, диверсанты хотели уничтожить самого Шмырева. Уничтожить партизанское движение и тем самым закрыть «Суражские ворота». В одном из документов немецких было указано, что эта брешь их беспокоит.
28 марта на окраине деревни Плоты и Курино партизанский отряд устраивает засаду карателям. Среди лесных защитников Родины был и 20-летний Михаил Сильницкий. Он превосходный пулеметчик. А еще храбрый и отважный боец.
«Клетка обезьяны», «Зимний лес», «Шаровая молния» – так изощренно называли карательные операции немцы. Вот такое превратное искусство убивать безоружных у одних, когда другие практикуют искусство честного боя.
А весной 43-го нацисты провели большую карательную операцию, пытаясь ликвидировать партизанскую зону. Операция провалилась. Народная месть, подпитанная родной кровью, как прицельный огонь: бьет беспощадно, точно, оголтело, до последнего патрона. И этот сплав чувств пробивает любую броню.
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