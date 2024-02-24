Немцы отдали приказ на уничтожение! Почему их так беспокоило наличие «Суражских ворот»?

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона». Подсмотреть в щель «Суражских ворот» и прошмыгнуть, чтобы «сорвать петли»! Просочиться через «ворота» пытались и засланные агенты. Смешаться с толпой, проскочить с группой, чтобы совершить покушение на партизанских и партийных лидеров.

Неподконтрольная зона фашистов, мягко говоря, беспокоила: вокруг оккупация, новые немецкие порядки, а здесь, буквально под носом, красный анклав – партизанская республика. Приказ на уничтожение рефреном звучал от командования захватчиков, но так и не был исполнен. Ни весной, ни летом 42-го. В фабричных стенах в Пудоте расположился партизанский штаб. Здесь принимались стратегические и тактические решения. А основная задача у мстителей – держать «ворота» и партизанскую зону, одновременно нанося врагу удары везде, где это было возможно.