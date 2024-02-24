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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России

24 февраля 2024 13:54
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Сегодня, 24 февраля, не стало председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Ему было 80 лет. Высший судебный орган по гражданским делам он возглавлял с 1991-го, а до этого был председателем Верховного суда РСФСР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси известие о смерти Вячеслава Лебедева восприняли с глубокой скорбью – это подчеркнул в соболезновании родным и близких Вячеслава Михайловича глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что с именем этого человека неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию.

Своей деятельностью Вячеслав Лебедев всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко

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