Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России

Сегодня, 24 февраля, не стало председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Ему было 80 лет. Высший судебный орган по гражданским делам он возглавлял с 1991-го, а до этого был председателем Верховного суда РСФСР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси известие о смерти Вячеслава Лебедева восприняли с глубокой скорбью – это подчеркнул в соболезновании родным и близких Вячеслава Михайловича глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что с именем этого человека неразрывно связано становление и развитие российской судебной власти, реформирование ее институтов и укрепление доверия общества к национальному правосудию.

Своей деятельностью Вячеслав Лебедев всемерно способствовал расширению сотрудничества между высшими судебными органами Беларуси и России.