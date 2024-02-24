Рогачёв передал знамя Победы и эстафету Жлобину – он следующий из освобождённых в Беларуси

Восьмидесятую годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации сегодня, 24 февраля, празднует Рогачевский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более половины местных жителей в начале войны были евреями. Они первыми подверглись нацистскому зверству. Всего за пару лет население города сократилось с 18 до 10 тысяч человек.

Чтобы освободить Рогачевскую землю, Красной армии потребовалось несколько месяцев и три освободительные операции. Враг занимал устойчивые позиции за Днепром: все населенные пункты у реки превратили в мощные узлы сопротивления, а лесные массивы – в непроходимый заминированный бурелом. Гитлеровцев вытесняли всеми силами.

Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи:

Началась Рогачевско-Жлобинская операция, вот пример один: за деревню Мадора погибает более 600 наших солдат. Цифры эти очень страшные. За проведение Рогачевско-Жлобинской операции 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 особо отличившимся частям и подразделениям армии приказом верховного главнокомандующего – маршала Советского Союза Иосифа Сталина – присвоили наименование «Рогачевских».

Игорь Кислый, заместитель начальника отделения идеологической работы 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Именно 80 лет назад 120-я гвардейская стрелковая дивизия овладела данным населенным пунктом, освободив еще один город нашей белорусской земли. За этот подвиг, за героические бои по освобождению данного города 120-я отдельная механизированная отдельная бригада, в то время стрелковая дивизия, получила почетное наименование «Рогачевская». Сегодня наше соединение, которое дислоцируется в Минске, гордится этим наименованием.