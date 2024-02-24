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Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?

24 февраля 2024 14:19
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В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона».

Все для Победы! Для этой единственно желанной тогда цели не скупились. Свободная, но все же зажатая тисками фашистов, партизанская зона работала на благо Родины. Из докладной записки Миная Шмырева на имя секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко можно оценить масштаб помощи.

Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?-1

А еще население Суражского и Меховского районов сдало в фонд обороны страны почти на 75 тысяч рублей облигаций и более 18 тысяч наличными деньгами.

Суражский фронтовой коридор стал тропой на войну и от войны. Настоящее прорубленное отвагой окно возможностей, лишь в моменте и образе скованное рамкой правдивого искусства.

Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?-4

Диана Шантор, заведующая научно-просветительским отделом Национального художественного музея Беларуси:
На этой картине мы видим, как люди оставляют обжитые свои дома и уходят в неизвестность. В противоположную им сторону, в верхней части картины, солдаты. Туда, где горит красное пламя. У них у всех сосредоточенные, суровые лица. Какая-то безысходность, но и надежда, что они все-таки спаслись. Женщины несут образ судьбы тяжелой. Вместе с ними дети, раненые партизаны.

Слава про открытый проход разлетелась по оккупированной Беларуси. Сюда устремляются беженцы – всего за время существования «ворот» в советский тыл эвакуировалось более 200 тысяч мирных жителей.

Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?-7

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:
Более 60 тысяч становятся участниками фронтовых действий Красной армии. Их мобилизуют.

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# Великая Отечественная война # общество # Диана Шантор # Кузьма Козак

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