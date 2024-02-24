Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона». Все для Победы! Для этой единственно желанной тогда цели не скупились. Свободная, но все же зажатая тисками фашистов, партизанская зона работала на благо Родины. Из докладной записки Миная Шмырева на имя секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко можно оценить масштаб помощи.

А еще население Суражского и Меховского районов сдало в фонд обороны страны почти на 75 тысяч рублей облигаций и более 18 тысяч наличными деньгами. Суражский фронтовой коридор стал тропой на войну и от войны. Настоящее прорубленное отвагой окно возможностей, лишь в моменте и образе скованное рамкой правдивого искусства.