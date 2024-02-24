Батька Минай встретился со Сталиным в Кремле: вот что вы могли не знать о легендарном собрании

Стратегическая сенсация озвучена в спонтанном диалоге. Шмырева представили как предводителя народных мстителей Витебщины, а Сталин поинтересовался у лесного гостя, как же тот из оккупированной Беларуси доехал до Белокаменной. И был удивлен: неужели по земле!?

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева:

В Москве проходило собрание командиров партизанских бригад, в основном крупных. Это было 1-2 сентября, основные встречи были. Основная цель этого собрания – увидеть людей, которые сражаются на оккупированной территории. До этого времени к партизанскому движению относились с осторожностью. И не всегда верили, что они там действуют, что они там делают. Был большой вопрос.

Но когда на приеме у Сталина возник вопрос «Суражских ворот» – как сюда приехали командиры партизанских отрядов, бригад, ему сказали, что по земле, без всяких самолетов. Территория полностью под контролем партизан, установлена советская власть. И он очень поверил в этот факт. Попросил Шмырева рассказать, что же это за «Витебские ворота». Шмырев доложил об этой ситуации, как они возникли. Сталин сказал: оказать помощь партизанам ввиду того, что существуют такие «Витебские ворота».

После этой встречи Минай Шмырев в свою бригаду уже не вернулся. Он остался работать в Центральном штабе партизанского движения. А до громкого и упорного закрытия ворот оставались считаные недели. Как раз в эти дни к коридору спасения вел за собой более 200 евреев политрук Николай Киселев. Более тысячи километров по лесам, болотам, отделываясь от фашистских преследований, недели в страхе и неопределенности на пути и пониманием, что за тобой столько невинных душ.

Читайте также:

Немцы отдали приказ на уничтожение! Почему их так беспокоило наличие «Суражских ворот»?

Суражский фронтовой коридор стал тропой народной борьбы с фашизмом. Чем известно это место?

«Ты за нас отомстишь». Что случилось с детьми Батьки Миная, которых взяли в заложники гитлеровцы?