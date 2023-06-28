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«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы

28 июня 2023 17:40
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Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Главное не форма, а содержание. Ведь так?

«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы-4

Юлия Борис, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Школьники в первую очередь должны учиться и воспринимать материал школьной программы. Большинству школьников неудобно сидеть в этих рубашках, пиджаках, брюках или туфлях, которые давят ему ноги.

Евгений Пустовой:
Может, удобную форму покупать по размеру, чтобы не давила?

«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы-7

Артем Мельник, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
По-моему, неважно, в какой форме ты сидишь. Ты все-таки работаешь мозгами, головой, а не своим телом.

«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы-10

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минска:
Давайте не будем забывать, что это дети. Вспомните себя в дошкольном возрасте. Вы не бегали? Зимой не выходили на улицу, на льду не катались? Не дрались, не занимались ерундой? А если порвется форма, то новую покупать? Это единая форма. Заново покупать – снова деньги.

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# Школы в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Артем Мельник # Максим Станкевич # Фотофакт

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