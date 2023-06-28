«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Главное не форма, а содержание. Ведь так?
Юлия Борис, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Школьники в первую очередь должны учиться и воспринимать материал школьной программы. Большинству школьников неудобно сидеть в этих рубашках, пиджаках, брюках или туфлях, которые давят ему ноги.
Евгений Пустовой:
Может, удобную форму покупать по размеру, чтобы не давила?
Артем Мельник, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
По-моему, неважно, в какой форме ты сидишь. Ты все-таки работаешь мозгами, головой, а не своим телом.
Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минска:
Давайте не будем забывать, что это дети. Вспомните себя в дошкольном возрасте. Вы не бегали? Зимой не выходили на улицу, на льду не катались? Не дрались, не занимались ерундой? А если порвется форма, то новую покупать? Это единая форма. Заново покупать – снова деньги.
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