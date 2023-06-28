«Ты всё-таки работаешь мозгами». Молодёжь озвучила несколько причин против школьной формы

Форменное однообразие или дресс-код, который воспитывает будущих патриотов? Как форма влияет на дисциплину в учебных заведениях? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ: Главное не форма, а содержание. Ведь так?

Юлия Борис, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Школьники в первую очередь должны учиться и воспринимать материал школьной программы. Большинству школьников неудобно сидеть в этих рубашках, пиджаках, брюках или туфлях, которые давят ему ноги.

Евгений Пустовой:

Может, удобную форму покупать по размеру, чтобы не давила?