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«Нет места электронным курительным устройствам». В Беларуси могут запретить вейпы?

21 июня 2023 18:27
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Парогенераторы – нужно ли в Беларуси с этим бороться? Может быть, вообще запретить? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

«Нет места электронным курительным устройствам». В Беларуси могут запретить вейпы?-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Совсем недавно председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова заявила, что рассмотрит вопрос о запрете электронных курительных устройств. Мы, Молодежный парламент, это решение полностью поддерживаем и считаем, что это нужно запретить в молодежной среде. В нашем обществе нет места электронным курительным устройствам. Хотят курить традиционные сигареты… Как вы сказали, со времен Колумба, до Колумба и так далее – пожалуйста, но не нужно смешивать исторический аспект, как развивалось человечество, и то, как это сегодня влияет на репродуктивное здоровье молодежи. Это очень важный момент. История историей, но современные реалии сегодня такие. Быстро меняющийся ритм предлагает вам все быстро: покурить, поспать, переспать и так далее. Нужно понимать, что нужно беречь свое здоровье.

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# Курение # общество # Никита Рачиловский # Наталья Кочанова # Фотофакт

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