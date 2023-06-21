«Пришёл ребёнок на экзамен с электронкой». Как отреагировали учителя?

Парогенераторы – нужно ли в Беларуси с этим бороться? Может быть, вообще запретить? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Ваши электронки, дудки уже перешли на 6-классников, 7-классников. Человек, который в 6 или 5 классе, может подойти к учителю и спросить: «А вы парите? Так вы парите, чего вы?» Я человек, который ничего не курит. И родители разрешают. Более того, родители покупают сами. Нормально.

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Здесь надо повысить административную ответственность для родителей. И не дать какой-то штраф, а дать 30 базовых величин. И тогда родители будут общаться с ребенком и узнавать, курит он или нет. Потому что 30 базовых – это очень серьезный удар по бюджету для среднестатистической семьи.

Екатерина Левдорович:

На моей практике пришел ребенок на экзамен с электронкой. Учитель забрал ее при комиссии, а потом родитель еще разбирался, на каком основании у ребенка забрали его личную вещь.

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