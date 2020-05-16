«Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем

Новости Беларуси. Животные на цепь – это не про приют «Земляне». Будущие хозяева строят будки и вольеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:

Приюты не решают проблемы, основное решение проблемы – это информация. Ты возьмешь тысячу животных – тебе еще принесут. А если объяснить человеку, что можно стерилизовать котика или собачку, уже количество будет уменьшатся. И мы делаем акцент на учебный центр.