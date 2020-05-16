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«Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем

16 мая 2020 18:52
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Новости Беларуси.  Животные на цепь – это не про приют «Земляне». Будущие хозяева строят будки и вольеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем-1

Сергей говорит: если человек заморочился – в четвероногом искренне нуждается.

«Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем-4

Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:
Приюты не решают проблемы, основное решение проблемы – это информация. Ты возьмешь тысячу животных – тебе еще принесут. А если объяснить человеку, что можно стерилизовать котика или собачку, уже количество будет уменьшатся. И мы делаем акцент на учебный центр.

«Ты возьмешь тысячу животных – тебе ещё принесут». Почему приюты не решают всех проблем-7

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# Домашние животные # общество # Сергей Юцык # Фотофакт

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