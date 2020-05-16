В этот день высаживаем капусту и огурцы. Народные приметы на неделю с 18 по 24 мая

18 мая – Арина Капустница. В этот день высаживали на грядки рассаду капусты и огурцов. Затяжной дождь предвещает ухудшение погоды, рассказали в программе «Плюс-минус».
18 мая – Арина Капустница. В этот день высаживали на грядки рассаду капусты и огурцов. Затяжной дождь предвещает ухудшение погоды, рассказали в программе «Плюс-минус».
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