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В этот день высаживаем капусту и огурцы. Народные приметы на неделю с 18 по 24 мая

16 мая 2020 16:01
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18 мая – Арина Капустница. В этот день высаживали на грядки рассаду капусты и огурцов. Затяжной дождь предвещает ухудшение погоды, рассказали в программе «Плюс-минус»

В этот день высаживаем капусту и огурцы. Народные приметы на неделю с 18 по 24 мая -1


Источник фото: pixabay.com

21 мая – Иван Долгий. Если утром небо красное – скоро пойдёт дождь.

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22 мая – День Николая Чудотворца. Гром ночью говорит о хорошей погоде. А дождь предвещает богатый урожай.

# Погода в Беларуси # общество

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