«Классиков лучше читать». И ещё 4 совета, как не впасть в депрессию на самоизоляции

Илона Волынец, СТВ: Сейчас вся планета оказалась в самоизоляции. Может быть, белорусам повезло чуть-чуть больше, чем остальным – у нас, всё-таки, нет такого жёсткого карантина. Но, тем не менее, достаточно много людей сейчас находятся на самоизоляции. И люди остаются в замкнутом пространстве, в четырёх стенах. И привет, депрессия. Как побороть её?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:

Депрессия – это, всё-таки, заболевание, которое выставляет врач. Но какие-то депрессивные настроения, да, возможны.

Потому что меняется стереотип взаимодействия с социумом и, конечно, будут изменения: и снижение настроения, и нарушение сна возможно, и какие-то пессимистические настроения, изменение мышления. То есть мы всё будем видеть в более тёмном свете, чем есть на самом деле.

В конце концов, карантин и самоизоляция – это же не на всю жизнь, это на какой-то срок. И если есть какая-то цель, то это можно выдержать. Цель – наше здоровье.

Илона Волынец:

А что делать, чтобы таких пессимистичных настроений было меньше? Чем занять себя дома? Как правильно организовать свой день?

Гульнара Гришаева:

Стараться сохранять обычный режим дня. То есть наполнять его физическими упражнениями, какими-то динамическими занятиями для себя. Можно ввести какие-то новые традиции. Подумать о том, что интересно и на что не было времени раньше, и заняться этим. Читать, смотреть кино хорошее. Классиков лучше читать.

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– как читать новости про коронавирус, чтобы не паниковать

– о самоизоляции и семье: как сохранить брак

– как психологически разгрузиться после рабочего дня

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Смотрите 17 мая в 10.30 на СТВ.