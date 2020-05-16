Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином

Новости Беларуси. Символ проекта «Земляне» – начало необычной истории помощи. Не только лающим, но и тем, кто с пятачком или рожками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Символ проекта «Земляне» – начало необычной истории помощи. Не только лающим, но и тем, кто с пятачком или рожками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Овечка Аннабель – кличку придумали подписчики – «продукт на убой», доживала свой век в темном сарае. Сегодня будто детский манежик и лохматые няни кругом.
Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:
Ей обязательно нужно для спокойного выгула присутствие другого животного. Или Марфа или козлики. Чтобы кто-то был рядом, и она спокойно себя ведет. Как только одна – крик на всю деревню, то есть у нее паника. Не знаю, с чем это связано.