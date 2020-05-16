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Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином

16 мая 2020 18:53
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Новости Беларуси. Символ проекта «Земляне» – начало необычной истории помощи. Не только лающим, но и тем, кто с пятачком или рожками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином-1

Овечка Аннабель – кличку придумали подписчики – «продукт на убой», доживала свой век в темном сарае. Сегодня будто детский манежик и лохматые няни кругом.

Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином-4

Сергей Юцык, автор проекта «Земляне»:
Ей обязательно нужно для спокойного выгула присутствие другого животного. Или Марфа или козлики. Чтобы кто-то был рядом, и она спокойно себя ведет. Как только одна – крик на всю деревню, то есть у нее паника. Не знаю, с чем это связано.

Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином-7

Паникует, когда одна. Необычную овечку спасли в приюте под Кобрином-9

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# Домашние животные # общество # Сергей Юцык # Фотофакт

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