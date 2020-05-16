Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт

Как приготовить салат из одуванчиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Это растение считают сорняком, но в них съедобно всё: и корень, и листья, и соцветия. В Греции обжаренную зелень падают с лимонным соком. А во Франции популярны маринованные бутоны. Как из обычных одуванчиков сделать удивительное блюдо? Рецепт проверенного шефа.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим овощной салат с цыплёнком. И главным акцентом этого салата будут листья одуванчика. Для этого нам понадобятся: редис, огурец, томаты черри, запечённый цыплёнок, салат айсберг, яйцо, лимонный сок и листья одуванчика.