Прямой эфир

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт

16 мая 2020 16:01
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Как приготовить салат из одуванчиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Это растение считают сорняком, но в них съедобно всё: и корень, и листья, и соцветия. В Греции обжаренную зелень падают с лимонным соком. А во Франции популярны маринованные бутоны. Как из обычных одуванчиков сделать удивительное блюдо? Рецепт проверенного шефа.

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим овощной салат с цыплёнком. И главным акцентом этого салата будут листья одуванчика. Для этого нам понадобятся: редис, огурец, томаты черри, запечённый цыплёнок, салат айсберг, яйцо, лимонный сок и листья одуванчика.

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт-1

Перед приготовлением одуванчики необходимо подготовить: замочить в холодной воде со льдом и солью, чтобы убрать горечь из листьев.

Нарезаем овощи, цыплёнка и яйцо. Всё тщательно смешиваем.

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт-4

Добавляем айсберг и листья одуванчиков.

Одуванчики – это известное лекарственное растение, которое насыщено множеством витаминов.

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт-7

Следующий шаг – подготовка заправки для салата. Смешиваем горчицу, бальзамический уксус, соевый соус, мёд и льняное масло.

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт-10

Заправляем салат и выкладываем в тарелку.

Цыплёнок в одуванчиках: оригинальный салат. Пошаговый рецепт-13

Посыпаем перцем розе и кунжутом.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович

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