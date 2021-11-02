«В чём-то удивительно, а в чём-то привычное качество». Что говорит представитель Удмуртии о технике «Амкодор»?

Новости Беларуси. Удмуртия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью. Одно из направлений – машиностроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 ноября представители делегации из Удмуртской Республики посетили предприятие «Амкодор». Гостям была представлена постоянно действующая выставка техники. Здесь можно было увидеть совершенно новое поколение машин для лесопромышленного комплекса и колесной формулой и шесть на шесть, и восемь на восемь. Также представили абсолютно новое поколение универсальных погрузчиков – от двух до пяти тонн. Потребление топлива новинок снизилось до 18 %.

Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

Действительно впечатляюще. Даже сначала не верится таким масштабам. Здесь, с одной стороны, это всегда удивительно, с другой стороны, ничего нового, потому что мы знаем уровень высочайший компании и даже в этом смысле не удивлены. То есть вот так вот: в чем-то удивительно, а в чем-то – привычное качество.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

С Удмуртской Республикой, как и с другими регионами Российской Федерации, холдинг «Амкодор» наладил самые тесные и долгосрочные связи. Сегодня в ходе наших переговоров мы наверняка найдем точки дальнейшего соприкосновения взаимовыгодного. Как по поставкам техники из Республики Беларусь для нужд Удмуртской Республики, так и по возможным поставкам компонентной базы, которая производится в Удмуртской Республике для нужд наших предприятий. У нас сегодня 28 организаций в холдинге «Амкодор». Есть заводы и в Республике Беларусь, есть заводы и в Российской Федерации.