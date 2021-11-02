«Мастер-классы, челленджи, экскурсии». Какие мероприятия проводят в белорусских школах на осенних каникулах?
Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области работают лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2021 году в них отдыхают более 9 000 школьников. Для ребят подготовили насыщенную программу с культурными мероприятиями, акциями и играми.
Подробности в материале Алеси Ивановой.
Алеся Иванова, корреспондент:
Мастер-классы, челленджи, экскурсии и спортивные мероприятия. Для учеников 5-й школы Вилейки каникулы начались активно. В первый день смены для ребят подготовили квест-игру, где каждый смог проявить смекалку, командный дух и творческие способности.
Для девятиклассницы Анастасии Савченко быть волонтером в школьном лагере не в новинку. Ежегодно помогает педагогам в организации досуга для малышей. Эта смена также не стала исключением. На этот раз Настя провела для детей спортивное мероприятие.
Подробности смотрите в видеоматериале.