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«Мастер-классы, челленджи, экскурсии». Какие мероприятия проводят в белорусских школах на осенних каникулах?

02 ноября 2021 16:11
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Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области работают лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В 2021 году в них отдыхают более 9 000 школьников. Для ребят подготовили насыщенную программу с культурными мероприятиями, акциями и играми.  

Подробности в материале Алеси Ивановой.  

«Мастер-классы, челленджи, экскурсии». Какие мероприятия проводят в белорусских школах на осенних каникулах?-1

Алеся Иванова, корреспондент:  
Мастер-классы, челленджи, экскурсии и спортивные мероприятия. Для учеников 5-й школы Вилейки каникулы начались активно. В первый день смены для ребят подготовили квест-игру, где каждый смог проявить смекалку, командный дух и творческие способности.  

«Мастер-классы, челленджи, экскурсии». Какие мероприятия проводят в белорусских школах на осенних каникулах?-4

Для девятиклассницы Анастасии Савченко быть волонтером в школьном лагере не в новинку. Ежегодно помогает педагогам в организации досуга для малышей. Эта смена также не стала исключением. На этот раз Настя провела для детей спортивное мероприятие.  

Подробности смотрите в видеоматериале.   

# Школы в Беларуси # общество # Алеся Иванова # Наталья Сороко # Анастасия Савченко # Татьяна Белевцова # Карина Шиковец # Даниил Комякевич # Егор Крупский # Фотофакт

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