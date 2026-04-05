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Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах

05 апреля 2026 07:53
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Праздничные богослужения проходят во всех католических храмах. В них минувшей ночью зажгли Благодатный огонь. Пасхальная Вигилия, крестный ход, приветствие – Христос Воскрес и неизменное в ответ – Воистину Воскрес! 

Как встречает праздник вторая по численности религиозная конфессия Беларуси, католическая? – узнаем у нашего корреспондента.

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах-2

Алина Мычко, корреспондент:
Мы находимся у Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии – и здесь действительно царит особая благодать. Храмы наполнились перезвонами колоколов и песнопениями – они льются со всех сторон, окутывая город атмосферой духовного торжества. 

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах-4

Семьи с детьми, пожилые пары, молодежь – все пришли сюда, чтобы стать частью этого чуда, ощутить единство в общей молитве и радости. «Христос воскрес!» – этими словами сегодня верующие встречают друг друга. В них – суть праздника, который тысячелетия объединяет людей в вере и надежде.

Торжества начались еще ночью: в католических храмах благословляли огонь и воду. А после службы верующие прошли крестным ходом – с зажженными свечами, вдохновенными песнопениями и благодарственными молитвами, освещая улицы мягким светом надежды.

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах-6

Одним из самых значимых моментов стало зажжение Благодатного огня – символа Божьего света, который озаряет не только стены храма, но и сердца людей, пробуждая в них веру и умиротворение. Верующие уносят его частицу домой, как живую весть о Воскресении Христа и напоминание о том, что тьма отступает перед светом, а добро неизменно побеждает.

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах-8

Иисус мне очень много помог в жизни, когда мне было сложно. И, наверное, меньшее, что я могу для него сделать, это прийти сегодня и порадоваться Воскресению, то, что он воскрес, то, что он умер за наши грехи и дал нам дорогу до неба.

Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах-10

Все в хорошем настроении, доброта какая-то с человека идет, что-то плохое отодвигается, осмысливается жизнь, правильно ли жить, как надо жить. 

Подробности в видео.

# Пасха # Католики Беларуси

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