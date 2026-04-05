Христово Воскресение! Праздничные богослужения в честь Пасхи проходят в католических храмах

Праздничные богослужения проходят во всех католических храмах. В них минувшей ночью зажгли Благодатный огонь. Пасхальная Вигилия, крестный ход, приветствие – Христос Воскрес и неизменное в ответ – Воистину Воскрес!

Алина Мычко, корреспондент: Мы находимся у Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии – и здесь действительно царит особая благодать. Храмы наполнились перезвонами колоколов и песнопениями – они льются со всех сторон, окутывая город атмосферой духовного торжества.

Семьи с детьми, пожилые пары, молодежь – все пришли сюда, чтобы стать частью этого чуда, ощутить единство в общей молитве и радости. «Христос воскрес!» – этими словами сегодня верующие встречают друг друга. В них – суть праздника, который тысячелетия объединяет людей в вере и надежде.

Торжества начались еще ночью: в католических храмах благословляли огонь и воду. А после службы верующие прошли крестным ходом – с зажженными свечами, вдохновенными песнопениями и благодарственными молитвами, освещая улицы мягким светом надежды.