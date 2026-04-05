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Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

05 апреля 2026 07:32
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Глава государства также направил поздравление с Пасхой Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь.

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой-2

Пасхальное чудо для верующих является неисчерпаемым источником радости. Еще накануне праздника с главой белорусских католиков общались наши корреспонденты.

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой-4

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Дорогие братья и сестры, в эти дни, конечно, телефон будет перегружен. Мы высылаем и пересылаем наши поздравления, не задумываясь, иногда даже не читая все тексты, что-то хорошее получили. Но очень важно именно эта личностная встреча. Поэтому нам надо в эти дни отведать, сходить к тем людям, которые одни. Может это в деревне, может на лестничной клетке. В подъезде мы знаем, что где-то есть старший человек, который не может выйти. В их доме с нашим участием будет праздник, будет Воскресенье, которого могло бы не быть. Именно в этот день воскресший Христос дает нам свое благодать. Только надо позволить ему прикоснуться себя, нас прикоснуться. И тогда все пойдет согласно его заповеди любви.

Если бы не было Воскресения Христа, не было бы и веры. С этого библейского события начинается новое исчисление, начинается жизнь Костела, жизнь Церкви Христовой.

# Александр Лукашенко # Пасха # Иосиф Станевский # Архиепископ Иосиф Станевский

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