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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

05 апреля 2026 07:57
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Ну а теперь о том, как к Пасхе готовятся православные верующие. У них сегодня, 5 апреля, – Вербное воскресение. В Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» богослужение на праздник, который открывает дорогу к Пасхе возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье-2

Сегодня церковь вспоминает о том, как Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим на следующий день после того как совершил чудо: воскресил Лазаря. Народ встретил Христа с пальмовыми ветками в руках, и радостными возгласами. По традиции, в нашем климате пальму заменяют распустившимися веточками вербы, которые весь день освещают в храмах. Считается, что после окропления они наделяются целебной силой, приносят в дома мир и благодать.

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье-4

Ольга Маринич, жительница Минска:
Вербы мы храним в иконном углу, специальном. И для нас этот праздник, конечно, праздник праздников. Господь знал, что его будут распинать. Тем не менее, он пошел на это.

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье-6

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
Мы сегодня свидетели того, как тысячи людей вышли встречать Господа, когда он вошел в Иерусалим. Ведь он пришел в этот мир не исцелять телеса людей, а чтобы исцелять души людей.

Вербное воскресенье приходится на последние дни перед Страстной седмицей – самым строгим периодом поста, когда все послабления отменяются. Это время глубокого сопереживания событиям последних дней земной жизни Спасителя.

# Православные в Беларуси

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