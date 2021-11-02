Президент показал Роме Когодовскому свой кабинет: если взрослые люди проголосуют, здесь будет новая Конституция

Новости Беларуси. Более двух десятков операций и месяцы в больничной палате. Вся страна следила за исцелением Романа Когодовского, который вынес из пожара своего двухлетнего брата. 2 ноября юный герой в гостях у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают. Читайте здесь .

На экскурсии во Дворце Независимости вместе с Ромой его мама. Мария более 100 дней провела в палате с сыном, держа его за руку. Рядом с мальчиком и его спасители – врачи и медработники, которые лечили парня. Рома выписался из больницы, немного окреп и сегодня с интересом осматривал интерьеры Дворца Независимости. Во время экскурсии своих гостей поприветствовал Александр Лукашенко. Пользуясь случаем, глава государства высказал искреннюю благодарность смелости юного белоруса и его врачам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это первый экземпляр. Когда приняли Конституцию, Президент расписался на экземпляре на русском языке. Здесь вот русский язык, а вот белорусский язык. Вот, скоро будет референдум. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция.

Президент даже поделился с Ромой деталями своего рабочего графика. И наглядно показал, как много информации приходится изучать лидеру страны. В планах – мероприятия по вопросам Конституции, переговоры с Путиным и рабочая поездка в Могилевскую область.