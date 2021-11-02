Прямой эфир

Президент 2 ноября вручает награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

02 ноября 2021 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 2 ноября проходит одна из самых трогательных церемоний. Президент награждает 12-летнего Рому Когодовского, который спас младшего брата во время пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент 2 ноября вручает награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам-1

 

История, которая потрясла всю Беларусь, была на личном контроле Президента. 2 ноября во Дворце Независимости рядом с сыном-героем и мама. Женщина не отходила от постели сына и провела рядом с ним в больнице больше 100 дней. Безусловно, высоко оценил глава государства и работу команды врачей, которые боролись за жизнь мальчика.  

# Госнаграды # общество # Роман Когодовский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав
02 ноября 2021 07:20

Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав

Осенние Деды. 2 ноября в Беларуси вспоминают усопших
02 ноября 2021 06:26

Осенние Деды. 2 ноября в Беларуси вспоминают усопших

Депутаты рассмотрят комментарии граждан к законопроекту по вопросам культуры. Что может измениться?
02 ноября 2021 06:23

Депутаты рассмотрят комментарии граждан к законопроекту по вопросам культуры. Что может измениться?