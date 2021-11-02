Президент 2 ноября вручает награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 2 ноября проходит одна из самых трогательных церемоний. Президент награждает 12-летнего Рому Когодовского, который спас младшего брата во время пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История, которая потрясла всю Беларусь, была на личном контроле Президента. 2 ноября во Дворце Независимости рядом с сыном-героем и мама. Женщина не отходила от постели сына и провела рядом с ним в больнице больше 100 дней. Безусловно, высоко оценил глава государства и работу команды врачей, которые боролись за жизнь мальчика.