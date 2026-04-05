Какая ситуация с очередью на замену тазобедренных суставов и при чем тут ковид? Ответил Михаил Герасименко

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Хочу вспомнить то совещание Президента, когда он ставил в укор нашей медицине, что слишком большая очередь по замене тазобедренных суставов. Какая сейчас ситуация?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Абсолютно верно, такая проблема была. Президент справедливо эту тему поставил перед нами, в том числе перед травматологами, перед системой Минздрава. Нужно понимать, почему возникла такая проблема. Откуда взялась цифра – 30 тысяч? Виноват ковид. Ведь почти два года травматолого-ортопедические отделения в нашей стране были перепрофилированы под отделения для лечения пациентов с ковидом. Все оперирующие травматологи-ортопеды вынужденно переквалифицировались во врачей-инфекционистов и спасали жизни нашим гражданам, хотя они травматологи, но работали как инфекционисты.

Естественно, когда мы благополучно справились с этой проблемой, а я хочу сказать, что наша система здравоохранения выдержала этот удар очень достойно, возникла проблема отложенного спроса. То есть те пациенты, которые должны были быть прооперированы в течение этих двух лет, накопились. Возникла цифра – 30 тысяч пациентов, с этой цифрой нужно было что-то делать.

В данной ситуации наша система здравоохранения пошла по нескольким векторам, чтобы решить проблему. Во-первых, были созданы соответствующие нормативные документы Совмина, Министерства здравоохранения. Наш РНПЦ фактически работал как организационно-методический штаб по сопровождению решения этого вопроса.