«Находимся на плато». Больницы Минской области начали плановый приём пациентов

Это необходимо, чтобы люди могли получить специализированное лечение. Сохранена доступность всех видов экстренной помощи. Постепенно вводят в плановую работу гинекологические, кардиологические и хирургические отделения.

При этом помощь больным COVID-19 также на особом контроле. В Вилейке новое отделение для инфекционных больных оснащено современным оборудованием: приобретены кислородные концентраторы. Оно рассчитано на 40 человек. В стационаре лечатся не только жители региона, но и пациенты с других районов.

Диана Маркова, заместитель главного врача Вилейской центральной районной больницы:

Последнюю неделю, можно сказать, что мы находимся на плато. Такого сильного роста поступления пациентов нет. Чуть-чуть намечается тенденция, что людей поступает немного меньше.

Продолжается в районе и массовая вакцинация. Уже привиты более 10 тысяч человек (30 % населения). Вакцинироваться можно не только в поликлинике, но и в стационарных пунктах. В Вилейке таких несколько, например, во Дворце культуры и некоторых магазинах. Кроме того, работают передвижные ФАПы.