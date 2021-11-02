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«Находимся на плато». Больницы Минской области начали плановый приём пациентов

02 ноября 2021 15:52
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Новости Беларуси. В Минской области некоторые отделения больниц возвращаются к оказанию плановой помощи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Находимся на плато». Больницы Минской области начали плановый приём пациентов-1

Это необходимо, чтобы люди могли получить специализированное лечение. Сохранена доступность всех видов экстренной помощи. Постепенно вводят в плановую работу гинекологические, кардиологические и хирургические отделения.  

«Находимся на плато». Больницы Минской области начали плановый приём пациентов-4

При этом помощь больным COVID-19 также на особом контроле. В Вилейке новое отделение для инфекционных больных оснащено современным оборудованием: приобретены кислородные концентраторы. Оно рассчитано на 40 человек. В стационаре лечатся не только жители региона, но и пациенты с других районов.  

«Находимся на плато». Больницы Минской области начали плановый приём пациентов-7

Диана Маркова, заместитель главного врача Вилейской центральной районной больницы:  
Последнюю неделю, можно сказать, что мы находимся на плато. Такого сильного роста поступления пациентов нет. Чуть-чуть намечается тенденция, что людей поступает немного меньше.  

Продолжается в районе и массовая вакцинация. Уже привиты более 10 тысяч человек (30 % населения). Вакцинироваться можно не только в поликлинике, но и в стационарных пунктах. В Вилейке таких несколько, например, во Дворце культуры и некоторых магазинах. Кроме того, работают передвижные ФАПы.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Диана Маркова # Фотофакт

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