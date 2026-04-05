По спинальным конструкциям – 100%. Директор РНПЦ травматологии и ортопедии рассказал об импортозамещении

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Если говорить об общем импортозамещении, то я просто приведу цифры. 2023 год – доля импортозамещения (то есть локализации отечественных производителей, изделий медицинского назначения для травматологии) 20 %. 2024 год – 43 %. 2025 год – 69 %.

Это очень большой показатель. В первую очередь этот показатель характеризует те наши научные наработки, которые идут в производство, которые локализуются нашими отечественными производителями в стране.

Александр Осенко:

Насколько я знаю, эти металлоконструкции для позвоночника – 100 % локализация в Беларуси.

Михаил Герасименко:

У вас инсайдерская информация. Действительно, что касается металлоконструкций для позвоночника, для хирургии позвоночника, это так называемые спинальные конструкции – мы достигли 100 % импортозамещения. Ничего не закупается за рубежом. Мы работаем только своими конструкциями. При этом это те конструкции, которые мы сами для себя разработали. То есть мы в них уверены. Они нам нравятся. Это тоже очень важно.

Одно дело, когда хирургу закупают конструкции, которых он никогда не видел и не знает. Совершенно другое дело, когда он сам для себя разрабатывает те конструкции, с которыми он будет работать еще долгие годы, в которых он уверен.

Александр Осенко:

Получается, хирурги и есть конструкторы этих конструкций?

Михаил Герасименко:

В общем-то, да.