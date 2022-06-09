«Ты не даёшь мне денег, компьютер, телефон». Всегда ли нужно останавливать ребёнка, если он решил уйти из дома?
Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У детей есть такие моменты, когда они хотят уйти из дома. Как реагировать на это родителям? Что делать в этой ситуации – останавливать ли?
Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:
Все дети это пробуют делать в разном возрасте, иногда и маленькие дети. В три года первый кризис: «Я сам». Ребенок обувает ботиночки, валеночки, открывает дверь и тихонько пытается уйти. Понятно, что его лучше вернуть, поговорить, объяснить. Но, когда это делает 13-14-летний человек, иногда надо дать ему уйти.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Потому что он рассчитывает на то, что его будут останавливать?
Андрей Туровец:
Да, что за ним побегут. Это мудрость родительская. Конечно, надо понимать современные условия. Если вы живете в мегаполисе и кругом большие риски, то лучше профилактику сделать. Но если это случилось, лучше дать ребенку получить опыт. Опыт свободы достается детям в современных условиях с большим трудом. Посмотрите, везде контроль. В школах, дома контроль. Гаджеты контролируются, положение GPS отслеживается, турникеты стоят. Куда уходят дети? Соответственно, в интернет, сети. Там такого контроля нет, и начинается очень интересная, бурная жизнь. Если мы хотим, чтобы они жили и в реальном пространстве, им надо давать уходить иногда из дома. Они, конечно, вернутся рано или поздно, если это не совсем невыносимая атмосфера в семье. Если они ушли от невыносимой атмосферы, то надо делать что-то со всей семьей, не только с одним ребенком.
Алеся Лакина:
Ольга, у вас были случаи такие, когда приходил ребенок, который уходил из дома?
Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Да, были подростки, которые уходили из дома. Как правило, это действительно была манипуляция родителями. Уже не работало ничего, они хлопали дверью и говорили: «Тогда я уйду, раз я тебе не нужен, раз ты не даешь мне денег, компьютер, телефон». Да, работали со всей семьей, потому что очень страдали правила в семье. Родители не справлялись, не могли эти правила четко установить и соблюдать. Доверие было нарушено, потому что родителям хотелось очень сильно контролировать ребенка. Ребенок рано или поздно начинает от родителей сепарироваться – это нормально.
Алеся Лакина:
Ольга, вы на стороне детей. Это контроль родительский достал или все-таки ребенок какой-то залюбленный, избалованный?
Ольга Гома:
Разные ситуации бывают.
Татьяна Савчик:
Многие считают, что конфликт – это даже не результат какой-то конкретной ситуации, а скорее итог многолетних ошибок. Я думаю, что когда доходит до стадии: «Я ушел из дома» – это, наверное, тот самый случай? Какие-то ошибки, которые тянутся с детского возраста.
Ольга Гома:
Чаще всего да. Если отношения доверительные, все в семье хорошо, то редко случится что-то страшное, что ребенок просто хлопнет дверью и уйдет.
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