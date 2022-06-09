«Ты не даёшь мне денег, компьютер, телефон». Всегда ли нужно останавливать ребёнка, если он решил уйти из дома?

Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У детей есть такие моменты, когда они хотят уйти из дома. Как реагировать на это родителям? Что делать в этой ситуации – останавливать ли?

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Все дети это пробуют делать в разном возрасте, иногда и маленькие дети. В три года первый кризис: «Я сам». Ребенок обувает ботиночки, валеночки, открывает дверь и тихонько пытается уйти. Понятно, что его лучше вернуть, поговорить, объяснить. Но, когда это делает 13-14-летний человек, иногда надо дать ему уйти. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Потому что он рассчитывает на то, что его будут останавливать? Андрей Туровец:

Да, что за ним побегут. Это мудрость родительская. Конечно, надо понимать современные условия. Если вы живете в мегаполисе и кругом большие риски, то лучше профилактику сделать. Но если это случилось, лучше дать ребенку получить опыт. Опыт свободы достается детям в современных условиях с большим трудом. Посмотрите, везде контроль. В школах, дома контроль. Гаджеты контролируются, положение GPS отслеживается, турникеты стоят. Куда уходят дети? Соответственно, в интернет, сети. Там такого контроля нет, и начинается очень интересная, бурная жизнь. Если мы хотим, чтобы они жили и в реальном пространстве, им надо давать уходить иногда из дома. Они, конечно, вернутся рано или поздно, если это не совсем невыносимая атмосфера в семье. Если они ушли от невыносимой атмосферы, то надо делать что-то со всей семьей, не только с одним ребенком. Алеся Лакина:

Ольга, у вас были случаи такие, когда приходил ребенок, который уходил из дома?