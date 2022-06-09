«Как люди до этого додумались». Диалоговые площадки о геноциде белорусов проходят в Минске

Новости Беларуси. Сохранение исторической правды и глубина подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. О геноциде на территории нашей страны говорили в столичном Колледже бизнеса и права, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята высказали свое отношение к историческим событиям, выслушали мнение экспертов. В качестве спикеров к учащимся пришли представители общественных организаций, прокуратуры и бывшая узница концлагеря – Валентина Шишло, которая до сих пор помнит страшные события тех лет. Она рассказала подросткам историю своей жизни. А представители прокуратуры Фрунзенского района, в свою очередь, поделились с ребятами результатами расследования.

Георгий Юревич, учащийся Колледжа бизнеса и права:

Геноцид – довольно-таки страшная вещь. Каждый раз, когда ты об этом задумываешься, это страшная вещь, но ты хочешь понять, как до этого дошло, как люди до этого додумались. Из-за чего?

Валентина Шишло, бывшая узница концлагеря:

Задают вопросы. Мне с ними интереснее разговаривать, я в глубину иду и рассказываю самые страшные вещи. А я их прошла, эту страшную дорогу.

Евгений Нищименко, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района:

Все-таки людям молодым больше нравится что-то посмотреть, потрогать. То же самое и здесь. Тоже связано с историей. Им гораздо интереснее слушать очевидца, потому что это человек, не цифра какая-то. Это человек, который все это действительно видел, все это прочувствовал на себе. Наша задача, этого комплексного мероприятия, диалоговых площадок, – это донести до молодых людей и не только, что подвиг наших людей, нашего народа, который, несмотря на все трудности, смог выстоять и победить.