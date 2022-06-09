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Мне не нужно было это говорить. Вот о чём жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына

09 июня 2022 13:51
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Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы уже с позиции своего возраста, вспоминая, как шел воспитательный процесс сына, ни за что себя не вините? Вы считаете, все правильно делали тогда?

Мне не нужно было это говорить. Вот о чём жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына-1

Радмила Панфилова, мама:
Нет, конечно. Винила себя, естественно. Потому что если делала ему замечания строго, он обижался. Потом я расстраивалась, конечно, и подходила – мне уже было жалко. Винила себя, что мне это не нужно было говорить. Очень много раз такое было. Он, конечно, больше стал общаться с отцом. Отец у него по электронике, по самолетам очень грамотный.

Татьяна Савчик:
Ему было интересно?

Радмила Панфилова:
Да, конечно, больше с отцом. Тот ему помогал, рассказывал, потому что отец очень умный был, образованный, поэтому ему было интересно. Он очень много чего знал, общался, конечно, очень хорошо.

Мне не нужно было это говорить. Вот о чём жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына-4

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я все-таки всегда была убеждена, что если счастлива мама в семье, счастливы все вокруг. Если мама спокойная, уравновешенная, счастливая, то все будут счастливы. Но, видимо, это нет так. Радмила, ведь бывали, наверное, ситуации, когда ваш сын хлопал у вас перед носом дверью, убегал куда-то? Как вы реагировали на эти поступки? Считали до десяти, может быть?

Радмила Панфилова:
Да, было, конечно. Я очень была расстроена и плакала, естественно.

Алеся Лакина:
Не бежали вдогонку?

Мне не нужно было это говорить. Вот о чём жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына-7

Радмила Панфилова:
Нет. Он убегал так, что я его догнать не могла. Я уже вниз спускалась. Мы жили на третьем этаже, я быстренько спускалась – все, его уже нет.

Татьяна Савчик:
След простыл.

Радмила Панфилова:
Да. Конечно, очень переживала и плакала даже. Муж меня успокаивал: «Успокойся, он придет скоро».

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# Дети и родители # общество # Татьяна Савчик # Радмила Панфилова # Алеся Лакина # Фотофакт

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