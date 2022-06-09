Мне не нужно было это говорить. Вот о чём жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына

Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы уже с позиции своего возраста, вспоминая, как шел воспитательный процесс сына, ни за что себя не вините? Вы считаете, все правильно делали тогда?

Радмила Панфилова, мама:

Нет, конечно. Винила себя, естественно. Потому что если делала ему замечания строго, он обижался. Потом я расстраивалась, конечно, и подходила – мне уже было жалко. Винила себя, что мне это не нужно было говорить. Очень много раз такое было. Он, конечно, больше стал общаться с отцом. Отец у него по электронике, по самолетам очень грамотный. Татьяна Савчик:

Ему было интересно? Радмила Панфилова:

Да, конечно, больше с отцом. Тот ему помогал, рассказывал, потому что отец очень умный был, образованный, поэтому ему было интересно. Он очень много чего знал, общался, конечно, очень хорошо.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я все-таки всегда была убеждена, что если счастлива мама в семье, счастливы все вокруг. Если мама спокойная, уравновешенная, счастливая, то все будут счастливы. Но, видимо, это нет так. Радмила, ведь бывали, наверное, ситуации, когда ваш сын хлопал у вас перед носом дверью, убегал куда-то? Как вы реагировали на эти поступки? Считали до десяти, может быть? Радмила Панфилова:

Да, было, конечно. Я очень была расстроена и плакала, естественно. Алеся Лакина:

Не бежали вдогонку?