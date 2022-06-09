Работаю на трёх работах, чтобы у детей было всё. Как компенсировать ребёнку недостаток внимания?

Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть такая достаточно распространенная проблема, я с ней тоже столкнулась: работаю на трех работах для того, чтобы у детей все было. В итоге ребенок потом говорит: «Ты постоянно работаешь, не уделяешь мне время».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Да – «Я тебя не вижу».

Алеся Лакина:

Как быть в этой ситуации? Я забираю ребенка, допустим, после работы из школы, из садика второго забираю, мы приходим домой. Естественно, я готовлю кушать и готовлюсь к работе. Он говорит: «Ты мне не уделяешь время, постоянно учишь свои сценарии, постоянно работаешь». Что делать в этой ситуации? Я же хочу, как лучше, чтобы у ребенка было изобилие. Но в то же время детство у ребенка одно.