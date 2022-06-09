Работаю на трёх работах, чтобы у детей было всё. Как компенсировать ребёнку недостаток внимания?
Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть такая достаточно распространенная проблема, я с ней тоже столкнулась: работаю на трех работах для того, чтобы у детей все было. В итоге ребенок потом говорит: «Ты постоянно работаешь, не уделяешь мне время».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Да – «Я тебя не вижу».
Алеся Лакина:
Как быть в этой ситуации? Я забираю ребенка, допустим, после работы из школы, из садика второго забираю, мы приходим домой. Естественно, я готовлю кушать и готовлюсь к работе. Он говорит: «Ты мне не уделяешь время, постоянно учишь свои сценарии, постоянно работаешь». Что делать в этой ситуации? Я же хочу, как лучше, чтобы у ребенка было изобилие. Но в то же время детство у ребенка одно.
Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Это те самые языки любви. Вы хотите дать как можно больше материальных вещей, а ребенку нужно банальное внимание, любовь, мама рядом. Возможно, стоит просто уделить хотя бы 15 минут в день – утром поваляться вместе, пообниматься перед школой, садиком.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Даже 15 минут потом компенсируют эту нехватку дальнейшую?
Ольга Гома:
Не то что полностью компенсирует, но хотя бы дает ребенку понять, что я здесь с мамой. Я очень значим, нужен, любим.
Мне не нужно было это говорить. Вот о чем жалеет белоруска, вспоминая, как воспитывала сына – подробнее здесь.