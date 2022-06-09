«Торгуем своей продукцией». Как работают деревенские автолавки и когда их услуги особенно популярны?

Новости Беларуси. В небольших деревнях, где отсутствуют магазины, особой популярностью пользуются автолавки, сообщили «Минщина» на СТВ. Магазин на колесах ждут с нетерпением. Основные покупатели – пенсионеры и дачники, поэтому в летний период услуги автолавки еще более востребованы.
Как организована торговля в одной из деревень Несвижского района, узнала Ангелина Валькович.
Продавцом автолавки Наталья Тельпук работает уже семь лет. С 8:00 на месте. Сначала подготовка, загрузка продуктов. В 12 часов машина выезжает по определенному маршруту.
Наталья Тельпук, продавец СПК «Агрокомбинат Снов»:
Я прихожу на свою базу, принимаю хлеб. Потом еду на молочный завод, принимаю молоко. Мы едем на мясокомбинат, загружаемся колбасными изделиями, сырой продукцией. В основном торгуем мы своей продукцией, которую производим. И побочная продукция – это хлеб, крупы, чаи, кофе – все, что востребовано каждый день.
Подробности в видеоматериале.