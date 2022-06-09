«Торгуем своей продукцией». Как работают деревенские автолавки и когда их услуги особенно популярны?

Новости Беларуси. В небольших деревнях, где отсутствуют магазины, особой популярностью пользуются автолавки, сообщили «Минщина» на СТВ. Магазин на колесах ждут с нетерпением. Основные покупатели – пенсионеры и дачники, поэтому в летний период услуги автолавки еще более востребованы. Как организована торговля в одной из деревень Несвижского района, узнала Ангелина Валькович.

Продавцом автолавки Наталья Тельпук работает уже семь лет. С 8:00 на месте. Сначала подготовка, загрузка продуктов. В 12 часов машина выезжает по определенному маршруту.