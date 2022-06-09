Один кризис накладывается на другой. С чем могут столкнуться семьи, в которых есть поздний ребёнок?

Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии: По поводу подростковых кризисов очень много мифологии выстроено в сознании людей. Уже все прямо ждут от подростков ужасных кризисов. Это, кстати, далеко не всегда происходит. Мы, когда говорим о семье в целом, о многопоколенной семье, например, то там просто часто накладываются кризис один на другой. Кризис середины жизни родителей, подростковый кризис ребенка – все это воспринимается, например, как проблемы подростка и сваливается на него. Это было и раньше. Сейчас многие родители рожают детей достаточно поздно. То есть время первичной, вторичной детности сильно сдвинулось.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У нас сейчас даже в некотором смысле мода на то, что уже в возрасте обзавестись ребенком.

Андрей Туровец:

Да. Если раньше молодые люди 18-19 лет встретились, расписались, сразу первый, второй, третий – уже к 25-и годам многодетная мама с тремя детьми. Сегодня 32, 35, 38 – первый ребенок. Понятно, что за счет этого сильно сдвинулась проблематика. Потому что более взрослые, зрелые родители видят другие проблемы и задачи, чем молодые. Я, например, ребенок молодой мамы. Она не успевала тратить на меня много времени, поэтому я вырос, как достаточно свободный ребенок, за что благодарен судьбе.