«Ты мне обещал, что денег просить не будешь». Что обсуждали Лукашенко и Исаченко?

Новости Беларуси. Работа правительства в условиях санкций, функционирование местной вертикали, зарплаты, занятость и, конечно, ход уборочной кампании обсудил Александр Лукашенко с губернатором Могилевской области. Анатолий Исаченко 18 июля с докладом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полгода он работает в должности главы региона, и самое время подвести промежуточные итоги выполнения задач, которые Президент ставил при назначении. Александр Лукашенко ориентирует руководство Могилевской области на более высокий уровень развития региона. Мало довольствоваться лишь растущими показателями экспорта и инвестиций. Президент напомнил, что их считают к уровню предыдущего года, а он примером не является.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Промышленность, сельское хозяйство сегодня требуют более высоких темпов развития, если могилевчане хотят лучше жить. Иного не дано. В связи с этим ваша точка зрения на работу правительства. Как губернатор смотрит на работу правительства в условиях санкционного режима? Что, на ваш взгляд, необходимо дополнительно предпринять для более эффективной работы и противодействия санкциям? Работа по удовлетворению главных потребностей людей, работа, занятость, цены. Как здесь обстоят дела? И работа вертикали власти. Мне доложили, вы хотите обсудить со мной три основных вопроса, в частности о штатной численности облисполкома за счет других подразделений, в частности райисполкома. Знаете, я выскажу свое классическое мнение. Если вы предлагали сократить, а это правильно, я посмотрел, по-моему, Глусский у вас район, Краснопольский, где, может, и надо подсократить в каких-то комитетах, но вы хотите эту численность перевести в облисполком. – Не всю. Александр Лукашенко:

Но если бы вы даже не всю предложили сократить в связи с тем, что работы там уменьшилось, а не увеличивали количество госслужащих и чиновников наверху, было бы вообще идеально. Но я готов рассмотреть и ваши предложения, но главное, чтобы это было обосновано. Второе – ты мне обещал, что денег просить не будешь. – Нет.