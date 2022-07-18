Лукашенко: «Если уже в этом году у вас будут какие-то серьёзные проблемы с уборкой, это уже ваши проблемы»

Отдельно остановились на вопросах уборочной кампании. Президент настаивает: необходимо максимально собранно и скрупулезно подойти к уборке как зерновых культур, так и трав. Более того, важно в этот период поддержать и тех, кто работает в полях и от кого зависит качество уборки. Здесь не должно быть уравниловки.

Новости Беларуси. Работа правительства в условиях санкций, функционирование местной вертикали, зарплаты, занятость и, конечно, ход уборочной кампании обсудил Александр Лукашенко с губернатором Могилевской области. Анатолий Исаченко 18 июля с докладом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Качество уборки – важнейший вопрос, тут надо и по зарплате немножко порегулировать так, чтобы комбайнер понимал, что полеглые хлеба если он убирает, так у него и зарплата будет соответствующая. Потому что особо не разгонишься, умения определенные должны быть. Детали на местах хорошо знают, но подвергнуть контролю уборку придется очень серьезно. И мы, конечно, будем контролировать на местах вас, но уборка урожая – это ваш хлеб. Вы прежде всего должны этим заниматься, губернаторы местных органов власти. Для этого все есть.

– Все есть, абсолютно.

Александр Лукашенко:

Поэтому если уже в этом году у вас будут какие-то серьезные проблемы с уборкой, это уже ваши проблемы.

Ко всему, глава государства анонсировал встречу с губернатором Гродненской области. Владимир Караник приедет с докладом во Дворец Независимости 19 июля. Кроме того, Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время побывать в западном регионе.