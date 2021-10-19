«Как меня оценивают другие люди». Психотерапевт рассказала, почему женщины садятся на диеты

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Ольга Линкевич-Николенко, психотерапевт:

Диета – это все-таки правило пищевого поведения, нормального пищевого поведения, а не ограничения, что чаще всего воспринимается в нашем обществе. И здесь очень важно определится с локусом внимания. Чаще всего нацеленность при посадке, скажем так в кавычках, на диету, внешняя. То есть на то, как меня оценивают другие люди, как они будут ко мне относиться и какой меня считать. А не на внутренний локус.

Поэтому суть собственно диеты в том плане, что она является пищевым поведением нормальным. Должна быть ориентация на внутренний локус. Тогда будет это для сохранения здоровья, для улучшения его, а не для внешней красоты.