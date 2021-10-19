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«Как меня оценивают другие люди». Психотерапевт рассказала, почему женщины садятся на диеты

19 октября 2021 12:37
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Как меня оценивают другие люди». Психотерапевт рассказала, почему женщины садятся на диеты-1

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Что касается женщин постарше, кому тяжелее скинуть вес?

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Почему они садятся на диеты, доводят себя?

«Как меня оценивают другие люди». Психотерапевт рассказала, почему женщины садятся на диеты-4

Ольга Линкевич-Николенко, психотерапевт:
Диета – это все-таки правило пищевого поведения, нормального пищевого поведения, а не ограничения, что чаще всего воспринимается в нашем обществе. И здесь очень важно определится с локусом внимания. Чаще всего нацеленность при посадке, скажем так в кавычках, на диету, внешняя. То есть на то, как меня оценивают другие люди, как они будут ко мне относиться и какой меня считать. А не на внутренний локус.

Поэтому суть собственно диеты в том плане, что она является пищевым поведением нормальным. Должна быть ориентация на внутренний локус. Тогда будет это для сохранения здоровья, для улучшения его, а не для внешней красоты.

«Внешне перед тобой может быть девочка очень стройная». Почему подростки страдают расстройством пищевого поведения – подробнее здесь.

# Психология # общество # Елена Кругликова # Юлия Крыницкая # Ольга Линкевич-Николенко # Фотофакт

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