«Как меня оценивают другие люди». Психотерапевт рассказала, почему женщины садятся на диеты

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Что касается женщин постарше, кому тяжелее скинуть вес?
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Почему они садятся на диеты, доводят себя?
Ольга Линкевич-Николенко, психотерапевт:
Диета – это все-таки правило пищевого поведения, нормального пищевого поведения, а не ограничения, что чаще всего воспринимается в нашем обществе. И здесь очень важно определится с локусом внимания. Чаще всего нацеленность при посадке, скажем так в кавычках, на диету, внешняя. То есть на то, как меня оценивают другие люди, как они будут ко мне относиться и какой меня считать. А не на внутренний локус.
Поэтому суть собственно диеты в том плане, что она является пищевым поведением нормальным. Должна быть ориентация на внутренний локус. Тогда будет это для сохранения здоровья, для улучшения его, а не для внешней красоты.
«Внешне перед тобой может быть девочка очень стройная». Почему подростки страдают расстройством пищевого поведения – подробнее здесь.