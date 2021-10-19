Какие приложения помогают худеть и как меняется вес с возрастом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как специалисты относятся к приложениям? Сейчас же мобильных приложений очень много, с помощью которых худеют. Вы как к этому относитесь?

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

Я всегда своим клиентам рекомендую устанавливать такие программы, потому что это очень серьезный помощник. Они показывают динамику, они показывают дисбаланс, они показывают цель, которую установили – достигаете, не достигаете в течение дня, ну и, соответственно, в процессе. Поэтому там очень много подсказок, это хорошее программное обеспечение для людей, которые думают о своем питании, и хотят не на откуп кому-то отдать свое пищевое поведение, даже если это специалист. Все-таки включается тандем: две стороны играют в эту игру и специалист, и сам пациент.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Дробное питание всегда полезно? Инна Рожок:

Что значит дробное питание? Юлия Крыницкая:

Например, есть пять-семь раз в день, но по чуть-чуть, скажем так.

Инна Рожок:

Рассказываю. С моей точки зрения – я все-таки 25 лет практикую как доктор-диетолог – я просто понимаю, что дробное питание может быть разным. Есть трехразовое питание, и это здоровое питание. Есть пятиразовое питание, и это здоровое питание. Но все равно желательно выделять три основных приема пищи – завтрак, обед и ужин. Это классика. Есть перекусы. И если мы с вами переходим просто вот по кусь-кусь, по чуть-чуть каждый час, мы не замечаем, что съедаем очень много. И чаще всего здесь как раз и будет дисбаланс. Мне захотелось это, я взяла это. Тогда человек не замечает, что у него суммарный калораж.

Ольга Арешова-Каменская, принимает свой вес:

Вот я так не люблю дробное питание. Я могу съесть очень много, если мне каждый раз будут предлагать. Мне все время хочется есть. Инна Рожок:

Это говорит о вашем дисбалансе, вам нужно составить грамотно рацион.

Наталья Надольская:

Вы обменяетесь контактами, и врач вам поможет. Инна Рожок:

Это правда, на самом деле. То есть речь идет про то, что в это дробное питание можно съесть столько, что ты даже не заметишь, что ты набираешь очень сильно те лишние калории. Говоришь: «Я же ничего не ем, я же по чуть-чуть». А это по чуть-чуть оказалось уже 4 тысячи калорий. Юлия Крыницкая:

А вот не есть после шести?

Инна Рожок:

После шести тоже не совсем верная тактика. Потому что, если человек ложится в 10 часов спать – нет проблем, за три-четыре часа до сна. Если человек ложится в одиннадцать, в полдвенадцатого, в двенадцать, а некоторые после, на следующий день, что называется, после полуночи, то это не совсем верно. Здоровый ужин должен быть за три-четыре часа до сна. Это, в принципе, с точки зрения и пищеварения, и достаточного количества питательных веществ, для ночного восстановления является тоже канонами.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Расскажите, а как часто можно сидеть на диетах – раз в год, раз в пять лет? Наталья Надольская:

Перед Новым годом и перед отпуском. Инна Рожок:

С моей точки зрения, правильной тактикой является здоровое сбалансированное питание, которым ты контролируешь свой калораж для того, чтобы поддерживать свою массу тела. За массу тела у нас отвечает закон энергетического баланса. Все, точка. Сколько съел калорий, столько, будь добр, потрать. Хочешь похудеть, съешь меньше. Хочешь набрать, съешь больше.

Наталья Надольская:

Хорошо, когда мы научились сбалансировано кушать. Обычно как у девочек происходит, как у женщин – скинули два-три килограмма, обрадовались, потом снова набрали, потом снова скинули, потом через год примерно опять набрали. И вот эти постоянные качели.

Инна Рожок:

Это чаще всего девочки, которые там до 30-35 лет, когда они у природы на гарантии, они могут так экспериментировать. Когда тебе 35 и старше, эти все эксперименты заканчиваются теми или иными, раньше или позже проблемами со здоровьем. Поэтому здесь мы говорим: ценность и цена вопроса. Ценность – быть здоровым, красивым, стройным, активным или цена вопроса – просто произвести эффект вау. Юлия Крыницкая:

Вот у меня сразу по ходу вопрос. Когда мы, например, едим определенное количество пищи, мы стройные. Потом возраст увеличивается. Если мы будем продолжать интенсивную физическую нагрузку, мы можем же столько есть или все равно все-таки придется уменьшать количество еды? То есть, например, ходить на фитнес, гулять много, кататься на велосипеде, плавать, но есть столько же. Или все-таки уже с возрастом надо всегда чуть-чуть меньше есть?

Инна Рожок:

С возрастом обмен веществ замедляется, а значит, калорийность должна быть ниже. И это правда. Дальше, по поводу физической активности. Она должна быть в радость, и вы должны не эпизодически подходить к снаряду, а в принципе, ввести в свою жизнь на постоянной основе. Если вы это готовы сделать, любите физическую активность, вы такой вот экшн весь, и физическая нагрузка вам в удовольствие: кому-то бассейн, кому-то скандинавская ходьба, кому-то эллипсоид, нет проблем. Но, чаще всего, с возрастом мы становимся более ленивы, нам бы посидеть. Поэтому здесь тем более нужно корректировать питание.

Наталья Клочко, модель, выступает против диет:

Поэтому нужно искать мотивацию, нужны стимулы. Я тоже понимала, я-то ем все. Я думала: «А как же с возрастом? А возраст»? Вот я же это тоже слышу, знаю, говорят об этом. Вот мотивация нужна, сам себя ты должен на подвиги какие-то буквально: «Вот вставай и иди туда». Мотивирующий фактор. А у меня еще – если говорить о мобильных приложениях, что хорошо они помогают – вот у меня свое приложение по жизни. У меня есть платье, которому более 40 лет. Я ем все, но на весы – это одно. Но мне так интересно, вхожу я в него или нет, понимаете? Наталья Надольская:

Мне кажется, у каждой девушки, есть такое маленькое черное платье, которое ей маленькое.

Наталья Клочко:

Какое чувство ты испытываешь? Платью более 40 лет, а ты в него входишь. Это даже не весы, это нечто такое совершенно другое. То есть весы – это весы. Ты встал, ты посмотрел. А платье, которому более 40 лет. И вот значит, я его достаю периодически. Мне просто интересно, перед зеркалом встала – так, все хорошо. Вы знаете, это как габаритные стойки в аэропортах для багажа. Вошел – полетели, не вошел – оставайся. Так вот, на сегодня более 40 лет я в одной форме без особых каких-то диет.