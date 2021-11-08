«Цяжка паверыць, што такое магло быць». Оказывается, роман «Люди на болоте» Иван Мележ хотел назвать иначе

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте « Тайны Беларуси » мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

Зинаида Дроздова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник в отделе белорусской литературы ХХ и ХХІ столетий филиала «Институт литературоведения имени Янки Купалы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»: У тым выглядзе, у якім мы маем яе сёння, «Палеская хроніка» з’яўляецца сапраўды эпапеяй, цудоўнай эпапеяй беларускага сялянства. Алесь Адамовіч назваў «Палескую хроніку» беларускай сястрой «Ціхага Дону». І гэта не перабольшванне.

Лилия Кравченко, племянница Ивана Мележа:

Іван Паўлавіч ужо з маленства любіў вельмі чытаць. Кніжкі для яго было яго жыццё. Ён так захапляўся чытаннем, што маці іншы раз казала: «Ванечку, ну сыночку, я табе колькі ўжо казала, столькі газу спаліў, а чым я заўтра запалю? Кідай ты ўжо гэтую сваю чытанку, усё, спаць кладзіся». Іванка паслухаў, і са сваёй кніжкай ішоў на двор, выходзіў на агарод, дзе былі скірды сена, саломы, садзіўся пад стог і пры святле месяца чытаў свае любімыя старонкі.

Такой роман, как «Люди на болоте», быстро стал популярным и даже был введен в школьную программу в 1967 году. А можно ли сегодня представить другое название для этого произведения?