«Даже сегодня с утра мы фиксируем порядка 3-4 полётов». Игорь Голуб о ситуации в небе возле белорусских границ

Новости Беларуси. Адекватная реакция на происходящее вдоль наших рубежей. ВВС и войска ПВО принимают дополнительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Адекватная реакция на происходящее вдоль наших рубежей. ВВС и войска ПВО принимают дополнительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ответ на зафиксированное значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации на сопредельной стороне.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:
Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на ту обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве.
С прошлого понедельника, с 1 ноября 2021 года по настоящее время, силами и средствами наших радиотехнических войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы Республики Беларусь было вскрыто полетов разведавиации различного назначения: стратегического, оперативного, тактического – 25 полетов. Минимальное удаление некоторых маршрутов проходило до 20 километров от госграницы Республики Беларусь. Полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения вблизи с государственной границей Республики Беларусь на сопредельной территории – 175. Полетов авиации различного назначения (мы знаем, какое это назначение) в 15-километровой зоне, которая прилегает к государственной границе, нами было вскрыто 64 полета. Даже сегодня с утра мы фиксируем порядка 3-4 полетов, проходящих на сопредельной территории – на государственной границе с Республикой Польшей.
Поэтому сегодня в рамках спланированных мероприятий по внезапной проверке готовности к действиям по предназначению вот этой созданной группировки по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Республики Беларусь мы отрабатываем ряд вопросов.
Пристальное внимание уделяется возможному пресечению нарушений границ Беларуси боевыми воздушными судами, оказанию помощи гражданской авиации, предотвращению возможных актов воздушного терроризма.