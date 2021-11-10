«Даже сегодня с утра мы фиксируем порядка 3-4 полётов». Игорь Голуб о ситуации в небе возле белорусских границ

Это ответ на зафиксированное значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации на сопредельной стороне.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на ту обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве.

С прошлого понедельника, с 1 ноября 2021 года по настоящее время, силами и средствами наших радиотехнических войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы Республики Беларусь было вскрыто полетов разведавиации различного назначения: стратегического, оперативного, тактического – 25 полетов. Минимальное удаление некоторых маршрутов проходило до 20 километров от госграницы Республики Беларусь. Полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения вблизи с государственной границей Республики Беларусь на сопредельной территории – 175. Полетов авиации различного назначения (мы знаем, какое это назначение) в 15-километровой зоне, которая прилегает к государственной границе, нами было вскрыто 64 полета. Даже сегодня с утра мы фиксируем порядка 3-4 полетов, проходящих на сопредельной территории – на государственной границе с Республикой Польшей.

Поэтому сегодня в рамках спланированных мероприятий по внезапной проверке готовности к действиям по предназначению вот этой созданной группировки по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Республики Беларусь мы отрабатываем ряд вопросов.