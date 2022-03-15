«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?
Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
«С юга болота снова подбирались к замшелым соломенным крышам, но отсюда больше всего поддерживалась связь с внешним миром и тут по трясине была настлана дорога. Что это за дорога, можно судить хотя бы по тому, что ездили по ней смело только в морозную пору, когда и непролазная трясина становилась твердой, как ток, или летом, когда болото подсыхало».
Сейчас трудностей с транспортом нет, дороги построены, а у некоторых жителей есть собственный транспорт.
Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:
Есть мотоцикл, ИЖ с коляской, есть два мотоцикла «минских», я на них на рыбалку, за грибами. Сажусь и еду. Есть у меня транспорт.
Моисей Махновец, житель деревни Кудричи Пинского района Брестской области:
А сейчас уже сталі сухіе года, зрабілі асушку, сейчас дорогу зрабілі до нас, до гэтага дороги ніякай не было.
Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Я ездила, ездила в Гродно, поеду, и к дочцы ў Гомель, она меня на поезд посадит, я и поехала. Ну а там тоже найду адрес, так я таксисту покажу, он меня и падвязе к дому, где дачка жыве. Ездила, все время ездила.
Василина Жолуд, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Лавка ходит тры раза. Пенсию плотят, набяры, да і жыві.
Сейчас с каждым годом деревни модернизируются. Цивилизация берет свое. А наши герои, вспоминая про свою жизнь в этих местах, в один голос заявляют, что ни за что не переехали бы в город и не оставили бы эти родные болота.