Прямой эфир

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?

15 марта 2022 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-1

«С юга болота снова подбирались к замшелым соломенным крышам, но отсюда больше всего поддерживалась связь с внешним миром и тут по трясине была настлана дорога. Что это за дорога, можно судить хотя бы по тому, что ездили по ней смело только в морозную пору, когда и непролазная трясина становилась твердой, как ток, или летом, когда болото подсыхало».

Сейчас трудностей с транспортом нет, дороги построены, а у некоторых жителей есть собственный транспорт.

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-4

Александр Криволап, житель деревни Зеленый Бор Ельского района Гомельской области:
Есть мотоцикл, ИЖ с коляской, есть два мотоцикла «минских», я на них на рыбалку, за грибами. Сажусь и еду. Есть у меня транспорт.

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-7

Моисей Махновец, житель деревни Кудричи Пинского района Брестской области:
А сейчас уже сталі сухіе года, зрабілі асушку, сейчас дорогу зрабілі до нас, до гэтага дороги ніякай не было.

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-10

Лидия Шевченко, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Я ездила, ездила в Гродно, поеду, и к дочцы ў Гомель, она меня на поезд посадит, я и поехала. Ну а там тоже найду адрес, так я таксисту покажу, он меня и падвязе к дому, где дачка жыве. Ездила, все время ездила.

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-13

Василина Жолуд, жительница деревни Кореневка Хойникского района Гомельской области:
Лавка ходит тры раза. Пенсию плотят, набяры, да і жыві.

Сейчас с каждым годом деревни модернизируются. Цивилизация берет свое. А наши герои, вспоминая про свою жизнь в этих местах, в один голос заявляют, что ни за что не переехали бы в город и не оставили бы эти родные болота.

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?-16

Василина Жолуд:
Я такая уже бездольная. Дети эти меня каждый день, то я к сабе, то я к сабе, у меня ж пять детей. Никуда не хочацца ад сваей хаты. Природа мне нравится. Тут я прожила всю жизнь.

Читайте также:

«Нам дай, каб вада была». К каким последствиям привело осушение белорусских болот?

«Ён прыязджаў часта». Как встречали Мележа в Коренёвке, о которой он писал в романе «Люди на болоте»?

Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?

# Пенсионеры # общество # Александр Криволап # Моисей Махновец # Лидия Шевченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?
15 марта 2022 11:31

Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?

«Это новый уровень научных исследований». Какую программу подготовили в детском технопарке?
15 марта 2022 11:17

«Это новый уровень научных исследований». Какую программу подготовили в детском технопарке?

Скоро начнётся сезон шашлыков и уборки придомовой территории. МЧС напоминает о правилах поведения с огнём
15 марта 2022 11:07

Скоро начнётся сезон шашлыков и уборки придомовой территории. МЧС напоминает о правилах поведения с огнём