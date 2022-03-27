«Тут совсем другая ситуация». В чём Запад видит разницу между беженцами из Украины и Ближнего Востока?

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Рачиловский, СТВ:

Один из приоритетов работы Совета Республики – это работа с людьми, рассмотрение обращений и персональное включение сенаторов в решение проблем белорусов. 23 марта члены верхней палаты парламента провели единый день приема граждан в Гомельской области. Сенаторы посетили все районы этого региона, встретились с жителями, выслушали их просьбы, предложения, жалобы и некоторые вопросы взяли на карандаш, а некоторые проблемы уже решили. О том, как прошел единый день приема граждан, с какими вопросами обращались белорусы, какая сегодня обстановка в Гомельской области в связи с наплывом беженцев из Украины и о том, как Беларусь помогает им, поговорим с членом Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председателем Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Аллой Смоляк. Люди, которые обращались к сенатору, не находили общий язык с сельским советом или властью Никита Рачиловский:

Вы проводили прием граждан в городском поселке Лоев. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами обращались граждане?

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В Гомельской области 21 район и город Гомель – это еще дополнительно четыре района. Лоевский район – это небольшой район, это городской поселок Лоев, в котором насчитывается 12 тысяч населения. И, конечно, в основном это сельские жители этого городочка. Обращались ко мне с различными просьбами. Чем был полезен этот визит? Я считаю, что все люди, которые обращаются к сенатору, не находили должное объяснение с властью либо не находили общий язык с сельским советом. И мы увидели, что некоторые вопросы на протяжении долгого времени не могли разрешиться. Но с приездом сенатора вопросы, которые накопились и не могли решиться в течение месяца-двух, были решены. Когда состоялся Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с участием Натальи Ивановны, все вопросы, которые были у жителей Лоевщины, разрешились в положительную сторону. В Гомельской области стоят такие вопросы, как землеустройство, правильное оформление участков, их замер Никита Рачиловский:

То есть буквально за сутки вопросы были уже решены? Алла Смоляк:

За сутки были решены глобальные вопросы. Например, мужчина из деревни обратился ко мне с просьбой, чтобы устранили течь в водопроводе. И туда нужно было направлять тяжелую технику (гусеничный трактор, экскаватор), которая должна была пройти по труднодоступным участкам дороги. Тем не менее жилищно-коммунальные хозяйства нашли этот транспорт и тут же устранили. И сегодня – я этот вопрос держала на контроле – созвонилась с человеком, который был на приеме, и он сказал, что все недостатки устранены. Я понимаю, в основном это жилищно-коммунальное хозяйство, жалобы на медицинское обслуживание, неправильность начисления пенсий. Мы видим, на Президиуме были подведены итоги. Жители Гомельской области зачастую с этими проблемами обращались. Если к слову, в Гомельской области по обращениям граждан еще такие вопросы стоят, как землеустройство, землеустроение, правильное оформление участков, их замер. Конечно, люди обращаются к власти. Обращаются к депутатам, сенаторам, чтобы урегулировать все эти вопросы. Самое главное – людей не просто слушать, а слышать их. И если ты услышал его просьбу, среагировал, это и есть тот результат, к которому мы стремимся. У меня была на приеме семья, которая приехала к нам из Украины и консультировалась со мной о предоставлении статуса беженцев. Я дала им четкие объяснения, привезла им гуманитарную помощь, продукты питания, гигиену, спортивные костюмы, потому что их ребенок уже пошел в школу. И рассказала, на что они могут рассчитывать в Республике Беларусь, если останутся в дальнейшем проживать в Лоеве.

Никита Рачиловский:

Вы как сенатор и председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста не могли бы рассказать, как складывается обстановка и осуществляется помощь из Гомельской области по отношению к беженцам из Украины, которые прибывают в нашу страну? Санатории и общежитие. Где будут жить беженцы из Украины? Алла Смоляк:

С 2 марта развернут пункт пропуска в деревни Гдень Брагинского района, в котором мы принимаем беженцев из Украины. Также немного позже развернут пункт в деревне Поддобрянка, чтобы обеспечивать едой горячей украинских граждан, которые живут на границе с Беларусью. Также у нас по распоряжению Гомельского областного исполнительного комитета определены места для проживания беженцев из Украины. Это санатории и общежитие нефтеперерабатывающего завода в городе Гомеле. Сейчас это три санатория, в которых проживают около 300 человек. Данные граждане бесплатно проживают там и обеспечены трехразовым питанием, а также удовлетворяются все гуманитарные нужды, в которых они нуждаются. Это, конечно же, наборы гигиенические, памперсы для детей, детское питание, одежда, обувь, белье – все то, в чем нуждаются обычные люди, которые приехали с пакетом и бежали от войны. Также, конечно, решен вопрос о лечении данных граждан в лечебных учреждениях, при необходимости здравпункты наших санаториев обеспечены лекарствами от Красного Креста. «Это люди второго сорта». Почему Запад принимает беженцев из Украины? Никита Рачиловский:

В начале этой недели глава Еврокомиссии отметил, что в Европейский союз прибыли уже более 3,5 миллиона беженцев из Украины. Здесь сразу вспоминается ситуация с беженцами на белорусской границе, которые совсем недавно оказались в беде. Вместо оказания помощи Европейский союз никого не пропускал на свою территорию, а лишь осуществлял преступления против этих граждан. Как вы оцениваете эти двойные стандарты?

Алла Смоляк:

Это на самом деле двойные стандарты. Они не пускали с Востока беженцев, потому что считали, что они их не позвали. Но на самом деле они их позвали, они разрушили то государство, где они жили, и, естественно, те беженцы хотели попасть к своим родственникам, которых там много. Я понимаю, там очень много живет людей с Дальнего Востока. И мы видим, что эти люди не просто так к ним пришли, они пришли к своим родственникам. Они за хорошей жизнью пришли, но они – третий сорт и далеко. И так, как Украина, для них были неинтересны. Украина для них сейчас... Почему они принимают украинских беженцев? Потому что это люди второго сорта, они будут работать на них, служить обслуживающим персоналом, будут работать на всех работах, на которые они им укажут. А тут совсем другая ситуация. Поэтому и Евросоюз, и Америка применяют двойные стандарты, они же союзники. Поэтому, подбираясь к Российской Федерации, вооружив Украину, развалив страну... Ведь дерево не может расти без корней. А люди – это деревья, там, где их корни – люди хотят жить в своем государстве. Разваливать страну ни в коем случае нельзя. Мы благодаря только нашему главе государства, нашему Президенту, его стойкости, героизму устояли тогда, в 2020 году. Ведь то же самое хотели сделать и с нашей страной. Все, что мы наживали, вся та многовекторная экономика, наше сельское хозяйство, все пошло бы тоже наперекосяк, если бы мы не отстояли свое государство, свой народ, свою независимость. Сейчас, конечно, Запад увидел, какая красивая, цветущая Беларусь, какие у нас дороги, какая молодежь. Ведь вы, молодежь, росли уже на патриотическом воспитании, которое помнит, что была война. Но, понимаете, люди постарше более осознают эту войну, эту боль. Общаясь с молодыми, им казалось, что Запад преподнесет им новый день, новый сюрприз, новую жизнь. А ведь видите, что произошло с Украиной. Нужно беречь то, что мы имеем. Есть хорошая пословица: не думай о том, что будет, береги то, что сегодня у тебя есть и приумножай то, нашу красивую независимую Беларусь. «Самое главное для человека – не предать свою Родину» Никита Рачиловский:

Сложно представить, что было бы сегодня в нашей стране, если бы в 2020 году удалась бы эта непонятная попытка государственного переворота. Хотя, наверное, можно представить. Был бы хаос, сложно было бы найти Беларусь на карте мира. Это очень страшное событие. И как вы сказали, что Европа относится к одним национальностям с одной стороны, к гражданам другой – по-другому. Это же наверняка и есть какие-то проявления нацизма?

Алла Смоляк:

Конечно, нас же воспитывали, что Европа гуманная, что она соблюдает нейтралитет, что для нее все равны, независимо от цвета кожи, вероисповедания. А что мы видим? Мы видим – все наоборот. Они сейчас показали свое истинное лицо. А что было бы в 2020 году? Было бы то, что случилось в Украине. Весь этот хаос, который у нас случился, который мы во главе со своим Президентом, Александром Григорьевичем Лукашенко, выстояли, отстояли. Было бы все, нас размазали, нас растерли бы. Разве мы могли такое допустить? Разве мы могли допустить, чтобы наши дети остались без своей Родины? Нет. Каждый день проживая, надо смотреть вперед и анализировать, где ты живешь, что ты кушаешь, где ты учишься, работаешь. Ведь самое главное для человека – не предать свою Родину. Самое главное – сохранить, а еще главнее – приумножить то, что ваши родители, бабушки так ценили, – это свободу и независимость в нашем государстве.