Как рикошетят санкции по их создателям? В этом разберутся эксперты в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Как рикошетят санкции по их создателям? Какие уязвимые места белорусской экономики? Почему в самый темный час дело есть у нас? И каков рецепт нашего антидота?

На эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» ответят представители нашего правительства, топ-менеджеры предприятий, экономические эксперты. Гарантируем: будет не приторно, хотя на сахаре не экономим – его хватает. Алена Сырова, Кирилл Казаков: остро, четко и всегда по существу.