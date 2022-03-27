Прямой эфир

Как рикошетят санкции по их создателям? В этом разберутся эксперты в ток-шоу «По существу»

27 марта 2022 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как рикошетят санкции по их создателям? Какие уязвимые места белорусской экономики? Почему в самый темный час дело есть у нас? И каков рецепт нашего антидота?

На эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» ответят представители нашего правительства, топ-менеджеры предприятий, экономические эксперты. Гарантируем: будет не приторно, хотя на сахаре не экономим – его хватает. Алена Сырова, Кирилл Казаков: остро, четко и всегда по существу.

Включайте СТВ в понедельник 28 марта в 18:30 и становитесь участниками единственного в стране общественно-политического ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

# Экономика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: если бы не Президент, Беларусь бы просто растоптали, смели, уничтожили. Здесь были бы руины
27 марта 2022 16:31

Азарёнок: если бы не Президент, Беларусь бы просто растоптали, смели, уничтожили. Здесь были бы руины

Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт
27 марта 2022 16:31

Дзиодзина: для Лукашенко все белорусы как дети. И нет ничего странного, что он предпочитает не ввязывать нас в военный конфликт

2500 тонн в месяц. Директор «Завода газетной бумаги» о том, готовы ли возместить дефицит А4 на полках российских магазинов
27 марта 2022 16:30

2500 тонн в месяц. Директор «Завода газетной бумаги» о том, готовы ли возместить дефицит А4 на полках российских магазинов