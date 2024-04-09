Туск проигрывает Качиньскому – политолог объяснил, почему ситуация в Польше выгодна для Беларуси

«Неожиданный успех Ярослава Качиньского». Так польские СМИ комментируют первый тур местных выборов в Польше. По данным Государственной избирательной комиссии, выборы прошли с явкой в 52 %. Депутаты от партии «Право и справедливость» получили 34,3 % голосов, что в сумме с их союзником, партией «Конфедерация», дает общий результат более 41 %. Правящая коалиция премьера Туска набрала на 11 % меньше – 30,6 %, несмотря на недавнюю победу на парламентских выборах. О конфликтах в польской политической системе подробнее расскажет мой коллега Андрей Лазуткин. Почему коалиция Туска проиграла Качиньскому?

Андрей Лазуткин, политолог:

До выборов Туск рассчитывал, что за партией Качиньского останется только одно воеводство – Подкарпатье. Но уже видно, что «Право и справедливость» почти полностью сохраняет свои позиции в местных сеймиках – это аналог наших Советов. Причин тому несколько, главная из которых: «Право и справедливость» – это монолитная сила, в отличие от коалиции из шести партий, которую возглавляет Туск. Поэтому и кандидаты на местных выборах у Туска были слабее.

Второй момент – это протестная кампания, связанная с зерном. Поскольку основной электорат Качинского – это сельские районы и фермеры, а это взрослые суровые мужики, как на видео, то местные власти, которых контролировал Качиньский, специально устраивали шоу на границе и как минимум не мешали громить украинские вагоны и фуры, а людям такое нравится. Туск в это время пытался мирно договориться с Зеленским, но так ничего и не получилось. Третий момент – это перегрузка после прошлых парламентских выборов. Они были всего полгода назад, людям тогда рассказывали, что это решающие выборы в истории Польши, что они спасают демократию, но еще раз вывести людей под эту повестку невозможно. Не могут каждые выборы быть такими драматичным. Поэтому явка была в 1,5 раза меньше. Но сторонники Качиньского на выборы пришли, им нужен реванш, а сторонники Туска, наоборот, расслабились.

Четвертое – это обещания, которые Туск за полгода не смог выполнить. В Польше ничего не поменялось ни в плане налогов, ни в плане социальной политики, ни в плане бюджета, и даже аборты не разрешили, как обещали женщинам. При этом не было никакой новой региональной повестки, только «мы продолжаем бороться с Качиньским». Люди от этого устали и хотят больше конкретики. Хотя в Сейме сейчас происходит балаган, Качиньского тоже не слушают. Он кричит: тихо! А зал смеется. Чем польская ситуация отличается от белорусской?

Андрей Лазуткин:

Но теперь на местах «Право и справедливость» сохранит свои кадры еще на шесть лет, а это и работа для активистов партии, это контроль местных бюджетов, это подряды для лояльного бизнеса, который будет работать по государственным тендерам. То есть сбросить их одним ударом после парламентских выборов не получилось, и дальше они будут постепенно возвращаться в политику. Ближайшее такое возвращение может быть на выборах в Европарламент 1 июня, когда одновременно во всех странах Евросоюза выбирают кандидатов по квотам. И для Польши так совпало, что это будут третьи выборы за 8 месяцев. Скорее всего, там будет еще более слабая повестка и более слабая явка, а значит, у партии Качиньского снова есть все шансы на победу. А дальше начнется противостояние внутри польской группы евродепутатов, противостояние на уровне ЕС и польского правительства, и конфликт между центром и регионами. Так страна возвращается в свое нормальное состояние, есть такая польская поговорка: «Польша стоит бязладьем». То есть драки и постоянные конфликты на всех уровнях – это такая шляхетская традиция со времен Речи Посполитой. Чем польская ситуация отличается от белорусской? Так совпало, что у нас примерно в эти же даты проходили совмещенные выборы в местные Советы и парламент, а теперь формируется ВНС. И в нашем случае власть показала, что она монолитна, что внутри правящей группы нет конфликтов на уровне парламента, правительства, местной власти. А Польша, наоборот, показала, насколько там слабая правящая коалиция, которая имеет поддержку только в Варшаве и нескольких крупных городах. А это значит, что польская внешняя политика будет более слабой – кто захочет работать с Туском, если все ближайшие выборы он, скорее всего, проиграет. А наш Президент, наоборот, показывает, что ситуация в стране управляемая. И нам выгодно сейчас проводить ВНС, пусть наши польские друзья посмотрят. Для Беларуси хороший вариант – не вступать с ними в конфронтацию, а торговать, пока их центральная власть слабая и смотрит на это сквозь пальцы. Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы». Подробнее. Как Беларусь решила работать с поляками и почему это эффективно?

Андрей Лазуткин:

Это понятный сигнал: если ни Туск, ни Качинский не хотят с нами работать, значит, мы будем работать с польским бизнесом. А раз мы с ними настолько успешно торгуем, в разы растет товарооборот, значит, ни там, ни здесь, уже не видят какой-то предвоенной ситуации и больших рисков. А чтобы польский внутренний конфликт затягивался, сейчас нам выгоднее поддержать Качиньского на выборах в Европарламент, а после них поддержать Туска. Чтобы ни одна группировка не могла достаточно усилиться и боролась друг с другом.

Тогда поляки будут заняты сами собой (вот что они уже показывают друг другу в Сейме), а не белорусской границей. Тем более Туск, в отличие от Качиньского, не сможет провести военную операцию в Украине, потому что ориентируется на мнение Шольца, это его главный союзник, который воевать не хочет. Так что Беларуси выгодна власть Туска, но слабая и без поддержки на местах, как это сейчас и происходит.

Второй хороший момент – на белорусском направлении раньше сидел целый семейный клан, связанный с «Белсатом». Это Агнешка Ромашевская, бывший директор, ее мама – бывший деятель польской «Солидарности» и советник Дуды (вот они обе в эфире польского радио), и муж – посол Польши в Украине. Поэтому наша оппозиция, которую создавали и организовывали через «Белсат», так активно встраивалась в украинскую повестку. Мама говорит президенту Польши, что нужно делать, дальше команда спускается на «Белсат» дочке, а та через мужа устанавливает прямые контакты с Киевом. Все довольны и все при деньгах. Но сейчас там ситуация «кошка бросила котят»: как главный выгодополучатель от антибелорусской политики «Белсат» обезглавлен, и хотя нехорошая риторика против Беларуси осталась, теперь она не может быть легко конвертирована в деньги. И это постепенно снизит градус напряжения. Еще один важный момент на будущее – это контроль польской столицы. Варшава – центр финансов и строительства. И мэр Варшавы Тшасковский – это такой маленький польский президент. Сейчас он по рейтингу получается даже популярнее Туска, которого все давно знают и не очень любят. Поэтому даже внутри правящей коалиции может развернуться борьба за лидерство, «второй номер» могут не захотеть усиливать.

Андрей Лазуткин:

Кроме того, на обе главные партии сильно влияет ход войны в Украине. Поскольку и Туск, и Качиньский ее поддерживают, то неудачи Киева на фронте будут бить и по рейтингу обеих партий: «мы им дали деньги и оружие, теперь они нам контрабандой везут зерно, а фронт все равно откатывается, Россия побеждает». Более того, получается, что за бандеровцев гибнут польские военные. Была, например, информация, что в Часовом Яре под Бахмутом убили польского генерала Адама Марчака, который официально находился в Боснии и якобы не на службе. Но потери такого уровня нельзя скрыть, поэтому под давлением обстановки на фронте обеим группировкам придется как-то подстраиваться и смягчать риторику. «Мы сделали все, что могли, но помогать дальше не имеет смысла, мы не хотим, чтобы гибли поляки». И такие высказывания уже видны в польских СМИ.